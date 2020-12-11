Большая часть граждан РФ готова к подорожанию продуктов

Специалисты Фонда общественного мнения провели опрос, в котором поучаствовали две тысячи граждан России старше 18 лет. В результате исследования выяснилось, что большинство респондентов ожидают резкого повышения цен на продукты в ближайший месяц. Таким мнением поделились 52% опрошенных.
Кроме того, 30% респондентов
В ходе опроса 64% россиян заметили, что в последний месяц стоимость продуктов росла быстрее, чем раньше. Такой же процент респондентов оценили свой уровень достатка как средний. Богатыми себя назвали только 1% опрошенных. О собственной бедности
Ранее вопрос роста цен затронул российский президент Владимир Путин. На заседании по экономическим вопросам он сказал, что в магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавирусной инфекции нового типа здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.
Как передавал NEWS.ru, рост цен на продукты в России будет сдерживаться посредством использования ряда рыночных механизмов. Решением этой проблемы станет заниматься правительство страны. Об этом 10 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.