Большая часть граждан РФ готова к подорожанию продуктов

https://static.news.ru/photo/7d20bdca-3bb1-11eb-a530-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Фонда общественного мнения провели опрос, в котором поучаствовали две тысячи граждан России старше 18 лет. В результате исследования выяснилось, что большинство респондентов ожидают резкого повышения цен на продукты в ближайший месяц. Таким мнением поделились 52% опрошенных.

Кроме того, 30% респондентов считают , что цены на продукты будут повышаться так же, как и сейчас. В том, что стоимость товаров останется на прежнем уровне, уверены только 4% участников исследования. Ещё меньше - 3% - сказали, что рост цен будет замедляться.

В ходе опроса 64% россиян заметили, что в последний месяц стоимость продуктов росла быстрее, чем раньше. Такой же процент респондентов оценили свой уровень достатка как средний. Богатыми себя назвали только 1% опрошенных. О собственной бедности заявили 33% граждан РФ.

Ранее вопрос роста цен затронул российский президент Владимир Путин. На заседании по экономическим вопросам он сказал, что в магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавирусной инфекции нового типа здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

Как передавал NEWS.ru, рост цен на продукты в России будет сдерживаться посредством использования ряда рыночных механизмов. Решением этой проблемы станет заниматься правительство страны. Об этом 10 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.