Мишустин поручил подготовить документы по нормализации цен к понедельнику

https://static.news.ru/photo/e732834a-3b09-11eb-b2f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нормативные акты по приведению цен на основные продукты в норму необходимо подготовить к утру 14 декабря. Об этом заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин на совещании по ситуации с ценами на товары.

Хочу обратить сразу ваше внимание на то, что все необходимые нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к девяти утра понедельника и доложены мне лично, — приводит слова Мишустина РИА Новости.

Премьер-министр обратился к коллегам и попросил их докладывать о ситуации с ценами на базовые продукты питания, входящие в базовую продовольственную корзину. Мишустин также дал право профильным ведомствам принимать в том числе и срочные решения и докладывать об этом незамедлительно ему лично.

Впереди Новый год, и очень важно, чтобы люди могли купить необходимые для них продукты, не отказывать себе и своим близким в возможности отметить праздники, — отметил глава правительства.

На заседании по экономическим вопросам 9 декабря Путин сказал, что в магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавирусной инфекции нового типа здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

Из статистики, предоставленной Росстатом, следует, что стоимость сахара за январь — ноябрь выросла на 71,54%, макарон — на 10,45%, а хлеба — на 6,34%.

С начала года в России, например, значительно выросли цены на растительное масло и на подсолнечник, как заявлено, на фоне пандемии коронавируса. С 1 января стоимость тонны подсолнечного масла увеличилась на 1,9%, до 88,5 тысячи рублей, тонна подсолнечника подорожала на 2,24%, до 39,9 тысячи рублей.

Как сообщал NEWS.ru, власти РФ рекомендовали бизнесу установить розничные цены на подсолнечное масло не более 110 рублей за литр, а на сахар — не более 45 рублей за килограмм.