Финансовый аналитик объяснил укрепление позиций рубля на бирже

Рубль значительно подорожал по отношению к доллару и евро из-за того, что Россия приняла решение продавать газ недружественным странам в российской валюте, заявил финансовый аналитик Сергей Дроздов. По его мнению, таким образом Москва пытается обойти санкции Евросоюза, пишет «Компания».

Сейчас продолжает отыгрываться решение президента о том, что Россия будет продавать газ за рубли. Пока страны Евросоюза недовольны этим решением, потому что такая покупка означает для них обход собственных санкций. Чем эта история закончится — большой вопрос. Одно дело, когда подобные решения принимает бизнес, а другое — когда за них берутся политики, — подчеркнул Дроздов.

Он считает, что если план с продажей газа в рублях провалится, доллар вновь укрепит свои позиции и будет держаться в районе 90-100 рублей. По его мнению, на бирже сейчас идёт игра «на ожиданиях», что Европа будет платить за газ в российской валюте.

Ранее экономист Александр Разуваев прокомментировал новость о том, что курс доллара во время валютных торгов на Московской Бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 1 марта. Тогда курс американской валюты находился на уровне 91,92 рубля (-4,25%). По словам специалиста, доллар может опуститься ниже 80 рублей к лету: на ситуацию в положительную сторону могут повлиять окончание действий на Украине и разморозка резервов Центробанка для получения традиционных дивидендов.