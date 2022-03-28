Россиянам рассказали, когда курс доллара опустится ниже 80 рублей

Экономист Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что курс доллара во время валютных торгов на Московской Бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 1 марта. Курс американской валюты находился на уровне 91,92 рубля (-4,25%). По словам специалиста, доллар может опуститься ниже 80 рублей к лету.

Видимо, наши перекроют всё-таки газовые поставки в ответ на отказ «семёрки» от рублей. В самое ближайшее время рубль будет очень волатилен. Но я считаю, что к лету курс будет в коридоре 70–80 рублей, потому что военная операция закончится, с сырьём всё станет ясно и резервы разморозят. Почему? Потому что в августе годовые дивиденды по нашим акциям — они их не получат, если не разморозят резервы. Там серьёзные деньги. Я думаю, где-нибудь в июле разморозят и курс будет 70–80 рублей, как раньше, — считает эксперт.

Ранее Центробанк разъяснил правила выдачи валютных вкладов в банках на фоне новых ограничений. Вкладчик сможет получить до $10 тысяч наличными в каждом банке, где у него был открыт валютный счёт, а остальную сумму он получит в рублёвом эквиваленте по официальному курсу Банка России на день выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета.

Российские банки начали массово повышать доходность рублёвых вкладов вслед за ростом ставки Центробанка в начале марта. Пороговые значения ставки возросли на величину от 17% до 23%.