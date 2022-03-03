Российские банки повысили доходность рублёвых вкладов

Российские банки объявили об увеличении доходности рублёвых вкладов, последовавшем вслед за ростом ставки Центробанка. Пороговые значения ставки колеблются от 17 до 23%. Несколько кредитно-финансовых учреждений о своём решении пока не объявляли, сообщает в Telegram-канале РИА Новости.



Максимальное значение ставки показал Совкомбанк, в его случае она поднимется до 23%. Банк «Зенит» опубликовал информацию о пороге в 20,5%, Альфа-Банк и МКБ решились на 20%.

Процентные ставки Промсвязьбанка и Газпромбанка превысили значение в 18%, озвучив планку в 18,5 и 18,2% соответственно. У Сбербанка и ВТБ её значение остановилось на отметке 18%. Меньшую ставку продемонстрировали «Уралсиб» и Абсолют Банк — 17%.

Своё решение пока не озвучили «Открытие», «Тинькофф», «Юникредит», Россельхозбанк, Райффайзенбанк и Росбанк.

Сбербанк с 1 марта повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жильё на 7,3 процентных пункта, до 18,6%. Это стало ответом на повышение ключевой ставки Банком России до 20% днём в понедельник, 28 февраля. По уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет, как и призывал президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.