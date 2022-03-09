ЦБ разъяснил новые правила выдачи наличной валюты на фоне ограничений

Центробанк разъяснил правила выдачи валютных вкладов в банках на фоне новых ограничений. Как пишет РИА Новости, вкладчик сможет получить до $10 тысяч наличными в каждом банке, где у него был открыт валютный счёт, а остальную сумму он получит в рублёвом эквиваленте по официальному курсу Банка России на день выдачи.

Если у вас несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, вы сможете получить наличными $10 тысяч. Если валютные счета и вклады в разных банках — каждый банк выдаст до $10 тысяч, — пояснил регулятор.

Ранее Банк России ввёл временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать с 9 марта по 9 сентября. Центробанк оставил за россиянами право открывать новые валютные счета и вклады, однако при этом граждане смогут снять с них средства в рублях по рыночному курсу. Также россияне не смогут покупать в банках валюту, хотя смогут её обменять.

В свою очередь финансовый аналитик Михаил Беляев назвал китайские юани перспективной валютой для инвестиций в России, напомнив, что российские банки рассматривают выпуск совместных карт систем «Мир» и UnionPay. По его мнению, вложения в юани являются прагматичным выбором. Банк ВТБ уже запустил вклад в юанях со ставкой до 8% годовых. Отмечается, что клиенты смогут открыть такой вклад с 9 марта через приложение «ВТБ Онлайн» на сумму от 100 юаней, в отделениях — от 500 юаней.