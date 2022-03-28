Курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 1 марта

Курс доллара во время валютных торгов на Московской Бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 1 марта, свидетельствуют данные торговой площадки. По данным МосБиржи на 17:04 мск, курс американской валюты находился на уровне 91,92 рубля (-4,25%).

По данным торговой площадки на 17:15 мск, рубль укреплялся к доллару и евро более чем на 4%. Курс доллара снижался на 4,42%, до 91,755 рубля, курс евро — до 100,5 рубля (-4,29%).

Ранее курс доллара в ходе валютных торгов на Московской Бирже опустился ниже 95 рублей впервые с 2 марта. По данным МосБиржи на 23 марта, курс доллара находился на уровне 94,9875 рубля (-8,27%).

Напомним, российский Центробанк понизил курсы доллара и евро более чем на 7 рублей на 25 марта. Доллар остановился на отметке 96 рублей, евро — 105,4.