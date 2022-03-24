Центробанк России понизил курсы доллара и евро более чем на 7 рублей

Российский Центробанк понизил курсы доллара и евро более чем на 7 рублей на 25 марта, сообщается на сайте регулятора. Доллар остановился на отметке 96 рублей, евро — 105,4.

По состоянию на 25 марта 2022 года курс доллара укрепился на отметке 96,0458 рубля — на 7 рублей 11 копеек ниже предыдущего, а курс евро стал 105,4679, на 7 рублей 79,34 копейки ниже прошлого показателя.

Отмечается, что индекс Московской Биржи по итогам прошедших торгов 24 марта вырос на 4,4% по сравнению с закрытием торгов 25 февраля текущего года и составил 2578,5 пункта. Большинство акций показали положительную динамику цен.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ на рубли в действующих контрактах с недружественными странами. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи. Глава государства также поручил Центробанку и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

После объявления Путиным этого решения глава направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников дал прогноз, что российская валюта может укрепиться к доллару. По его словам, всё будет зависеть от спроса на голубое топливо.