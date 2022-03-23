Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые со 2 марта

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 95 рублей впервые со 2 марта, свидетельствуют данные торговой площадки. По данным Мосбиржи на 15:27, курс доллара находился на уровне 94,9875 рублей (-8,27%).

По данным торговой площадки на 15:38, рубль укреплялся к доллару и евро более чем на 1,9-2,7%. Курс доллара снижался на 1,93%, до 101,55 рублей, курс евро - до 111,36 рублей.

Ранее политолог, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что курс рубля в недалеком будущем сможет укрепиться до 50 рублей за доллар США. По его мнению, курс национальной валюты будет во многом зависеть от характера взаимоотношений с внешним миром, тогда как курсовые фиксации валют не соответствуют реальности. Политолог подчеркнул, что при ликвидации спекулятивной составляющей можно говорить о чистом балансе, в условиях которого курс может быть установлен по решению Центрального банка.

Аналогичное мнение высказал и главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он отметил, что рубль может продолжить укрепляться по отношению к доллару США. По его словам, в ближайшее время курс может достигнуть 100 рублей за доллар.