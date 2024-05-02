Зожники-«новообрядцы», фитнес дома: чему обучают в пабликах во «ВКонтакте»

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«Секта зожников-„новообрядцев“» учит подписчиков развивать выносливость и дух, а «фитнес дома» — уменьшать сантиметры в талии. NEWS.ru собрал топ-4 ресурсов во «ВКонтакте» о правильном питании и ЗОЖ без посещения спортзалов.

«VK Фитнес»

Это сообщество дает рекомендации о том, как нужно правильно регулярно тренироваться и поддерживать здоровый образ жизни, заботясь о себе и без перегибов.

«Здесь мы влюбляем в спорт, мотивируем, помогаем следить за питанием и самочувствием», — пишут создатели канала.

Они не только публикуют полезный контент с различными тренировками, но и устраивают фитнес-марафоны. Один из последних — «VK Шаги». Кураторы проекта тщательно подходят к каждой своей программе и уделяют значительное внимание инструкциям для пользователей.

Например, перед прогулкой они рекомендуют делать разминку, а после нее — растяжку. Админы канала советуют выбирать удобную обувь и брать небольшую бутылку воды. Если прогулка запланирована на раннее утро или на вечер, то важно надевать одежду со светоотражающими элементами для безопасности.

У сообщества есть несколько отдельных сервисов, которые помогают пользователям не отвлекаться на чтение дополнительной информации. Так, приложение «Шаги» заменяет портативный шагомер, «Тренировки» подбирают лучшие программы и для опытных спортсменов, и для новичков.

«Just Fitness | Фитнес Блог»

Создатели сообщества называют себя «сектой зожников-„новообрядцев“», проповедующих силу, выносливость и дух». Они стараются вдохновить всех пользователей на занятия спортом.

Это сообщество подойдет для любителей фитнеса, мечтающих об идеальной фигуре и стремящихся к правильному питанию. Админы канала предлагают уникальные методики тренировок в домашних условиях, которые подойдут даже для людей с нулевым уровнем подготовки. А профессионалы найдут для себя комплексные занятия с проработкой всех групп мышц.

Кроме того, в ленте опубликовано множество мотивационных роликов от ведущих тренеров с динамичным юмором, а также мотивирующих фотографий атлетов — и мужчин, и женщин. У сообщества уже почти 1,5 млн подписчиков.

«Фитнес Дома»

Это сообщество обещает помочь похудеть в домашних условиях. Админы канала делают акцент на специальных рецептах, способствующих снижению веса. Они подробно описаны в разделе «Статьи». В ленте можно встретить короткие тренировки и отдельные упражнения в домашних условиях.

Пользователи знакомятся с упражнениями, при регулярном выполнении которых можно превратить дряблые руки в подтянутые, уменьшить сантиметры в талии или округлить ягодицы. Мужчины увидят не только полезные комплексы для работы со свободными весами в зале, но и аналоги упражнений для работы дома.

«Фитнес Рецепты — правильное и здоровое питание»

В этом сообществе подписчики рассказывают о рационах правильного питания на каждый день, а авторы регулярно размещают примеры диетического меню и полезные инфографики. Кроме того, канал предлагает индивидуальный расчет калорий для снижения веса. На стене сообщества опубликовано множество диетических рецептов с расчетом КБЖУ (калории: белки, жиры, углеводы), от простых до сложных.

Ежедневно в ленте размещаются лайфхаки для поддержания тела в форме. Админы мотивируют подписчиков с помощью фотографий знаменитостей, которые придерживаются здорового образа жизни.

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