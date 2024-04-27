Названы опасные последствия втягивания живота Тренер Грибанова: втягивание живота приводит к болям в шее и верхней части спины

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Фитнес-тренер Алена Грибанова предостерегла россиянок от опасности втягивания живота, пишет Lenta.ru. По словам специалиста, это движение может привести к излишнему напряжению брюшной стенки, что негативно отразится на дыхании.

Из-за втягивания живота человек может перейти на вспомогательное дыхание и излишне перегрузить мышцы грудной клетки, что вызовет дискомфорт в шее и боли в спине. Кроме того, постоянное втягивание живота способно повлиять на самооценку и спортивные занятия, так как необходимо правильно контролировать дыхание во время тренировок, чтобы обеспечить организм кислородом.

Ранее терапевт-нутрициолог кандидат медицинских наук Юлия Этлис рассказала, что убрать выпирающий живот можно, нормализовав режим сна, скорректировав рацион питания и исправив осанку. По словам медика, сначала необходимо выявить причину возникновения проблемы. Кроме того, выпирающий живот может появиться из-за воспаления кишечника, поэтому нужно придерживаться правильного рациона питания и есть блюда, которые меньше всего подвергаются обработке, добавила Этлис.