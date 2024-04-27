Россиянам раскрыли пользу езды на велосипеде Тренер Куралесов: езда на велосипеде улучшает работу сердца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ездить на велосипеде полезно, так как при такой кардиотренировке улучшается работа сердца и легких, рассказал «Радио 1» фитнес-менеджер, тренер Даниил Куралесов. По его словам, также велопрогулки поддерживают мышцы в тонусе.

Эта активность улучшает работу сердца и легких, помогает эффективно использовать кислород, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и делает сердце более эластичным и здоровым, — объяснил тренер.

Фитнес-менеджер отметил, что когда человек катается на велосипеде, у него поднимается настроение. Также от таких кардионагрузок улучшается работа кишечника.

Кататься на велосипеде безопаснее, чем бегать, поскольку нет такой ударной нагрузки, добавил Куралесов. Кроме того, тренироваться на велосипеде сможет даже человек, у которого проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Ранее мастер спорта России международного класса и тренер по велоспорту Галина Стрельцова посоветовала тренироваться четыре раза в неделю по два часа, чтобы подготовиться к велогонке. Эксперт подчеркнула, что также важно при более-менее спокойном пульсе откатать как можно больше километров.

До этого фитнес-тренер Эдуард Каневский рассказал, что жир лучше всего сжигают кардиотренировки с неизменяемым пульсом, например бег и плавание. При этом он подчеркнул, что похудение, вне зависимости от физических нагрузок, тесно связано с изменением питания.