Мастер спорта подсказала, как подготовиться к участию в велогонке Мастер спорта Стрельцова: для участия в велогонке нужно тренироваться

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Чтобы подготовиться к велогонке, необходимо тренироваться четыре раза в неделю по два часа «со специальными работами», посоветовала мастер спорта России международного класс и тренер по велоспорту Галина Стрельцова. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что также важно при более-менее спокойном пульсе откатать как можно больше километров.

На более-менее спокойном пульсе откатать как можно больше километров. Специальная работа — это силовая, скоростно-силовая, скоростная и другие тренировки на разные отрезки. Тут нужно подобрать для себя комфортный режим — в зависимости от исходного уровня подготовки и формы, — пояснила тренер.

Можно заниматься на велостанке, но не стоит забывать и про технические тренировки на шоссе, чтобы лучше овладеть техникой. Стрельцова отметила, что также важен распорядок дня. Но спортсменам-любителям, у которых обычно есть работа, важно хотя бы наладить режим сна и включить в рацион углеводы. После гонки необходимо восстановиться. Например, посвятить день отдыху или покататься на низком пульсе.

Физиолог Никита Скрипник ранее рассказал, что перед началом бегового сезона нужно подобрать правильную обувь и поставить технику. По его словам, новым бегунам необходимо проконсультироваться со специалистом, иначе можно получить проблемы со здоровьем.