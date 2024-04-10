Россиянам дали совет, как правильно начать бегать Физиолог Скрипник: новичкам нужно правильно поставить технику бега

С началом бегового сезона многие захотели попробовать себя в этом виде спорта, однако перед этим необходимо поставить технику бега и подобрать правильную обувь, рассказал «Вечерней Москве» фитнес-тренер, физиолог Никита Скрипник. По его словам, новым бегунам необходимо проконсультироваться со специалистом, иначе можно получить проблемы со здоровьем.

Новоявленным бегунам важно обратиться к специалисту, который расскажет, как правильно бегать, и поможет адаптироваться к физическим нагрузкам. Бег имеет большое количество ограничений, а неправильное начало может привести к появлению травм. Чаще всего страдают коленные суставы, голеностопы, поясничный отдел позвоночника, — объяснил тренер.

Скрипник отметил, что из-за бега по асфальту усиливается нагрузка на суставы, поэтому важно уметь выбирать правильные маршруты своих пробежек. Также нужно учитывать особенности организма, и, если есть какие-то заболевания легких или сердца, следить за своим состоянием во время нагрузок.

Ранее спортивный эксперт Виктор Саветников рассказал, что кофе или чай перед пробежкой могут оказаться вредными для здоровья. По его словам, между употреблением этих напитков и тренировкой нужно выдержать паузу как минимум в 40 минут.