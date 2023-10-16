Спортивный эксперт объяснил, что нельзя делать перед пробежкой Спортивный эксперт Саветников: перед пробежкой стоит отказаться от кофе и чая

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кофе или чай перед пробежкой могут оказаться вредными для здоровья, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» судья Московского марафона кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Виктор Саветников. По его словам, между употреблением этих напитков и тренировкой нужно выдержать паузу как минимум в 40 минут.

Простую воду можно пить как до, так и во время тренировки. А вот кофе или чай не стоит пить позже чем за 40 минут до тренировки, — посоветовал эксперт.

Он также обратил внимание на продукты, которые нежелательно употреблять накануне тренировки. Так, из-за долгого усвоения тяжелая белковая пища — например, мясо, рыба или яйца, — скорее всего, вызовет дискомфорт во время бега. То же самое касается фастфуда, а также соленой, жирной и жареной пищи.

Специалист порекомендовал перед пробежкой отдать предпочтение продуктам со сложными углеводами — превращаясь в гликоген, они помогут сохранить запас энергии в мышцах. Это может быть овсяная или гречневая каша на водной основе либо макароны из твердых сортов пшеницы. При этом между приемом пищи и бегом должно пройти не менее двух часов. Эксперт также допустил возможность легкого перекуса в виде банана или сухофруктов за 40 минут до тренировки.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, что в комплекс упражнений для подростков, страдающих ожирением, должна входить общая физическая подготовка, которая подразумевает нагрузку на все группы мышц. Кроме того, по словам специалиста, полезны силовые и кардиотренировки.