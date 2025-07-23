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23 июля 2025 в 09:45

Зоолог раскрыл, нужно ли боятся акул у побережья одной страны

Зоолог Айгишев заявил, что туристам не стоит бояться акул у побережья Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Реальных случаев нападения акул на туристов было не очень много, заявил зоолог Павел Айгишев. По его словам, переданным 360.ru, для этих хищников человек не является добычей, поэтому российским туристам не стоит их опасаться.

Бояться не стоит. Реальных случаев нападения акул не очень много. Человек не является их добычей. Число акул у турецкого побережья увеличилось, но это совсем не значит, что хищники станут нападать на отдыхающих, — отметил спикер.

Ранее в Сети появилось видео, как одна из особей акул-людоедов мако выпрыгивает из воды в Уссурийском заливе Приморского края. На кадрах, опубликованных представителями Федерации рыболовного спорта, можно увидеть, как акулы пытаются таким образом оглушить рыб. Уточняется, что акулы приплыли в Уссурийский залив на фоне аномальной жары в регионе и начали охотиться.

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