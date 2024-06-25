Турция стала дешевле в 2024 году? Почему отельеры снижают цены

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Турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин рассказал о низкой загрузке отелей в июне. По его словам, существует риск потери туристов из России. По этой причине руководство гостиниц начало снижать цены на июль, пишут СМИ. Так ли это и сколько стоит отправиться на турецкий берег в июле и августе — в материале NEWS.ru.

Что турецкий эксперт сказал о ценах на отдых

Представители туристического сектора Турции боятся потерять российских туристов на фоне высоких цен, сказал Беюкшахин РИА Новости. Низкий спрос на июльские путевки в Турцию из РФ привел к тому, что отельеры стали снижать цены.

«Компании, чьи затраты на турецкую лиру растут, устанавливают высокие цены, когда продают свои товары и услуги в иностранной валюте. Наибольшее отражение этого мы видим в сфере туризма», — заявил Беюкшахин.

По его словам, стоимость недельного отдыха, составлявшая в среднем €1500–2000 (140–190 тысяч рублей), поднялась выше €3000 (280 тысяч рублей). И это смутило не только россиян.

«Европейские туристы чувствуют себя особенно неуютно в этой ситуации и отправляются в другие страны», — подчеркнул эксперт.

В то же время, как отмечает аналитик, ежегодно доходы его страны от туризма составляют не менее $50 млрд. Чтобы их сохранить, нужно повысить обменные курсы, но правительство пока этого не допустит, так как это раскрутит и без того сильную инфляцию, говорит Беюкшахин.

«Поэтому дорогой туризм продолжится и в этом году. Но туристический сектор боится потерять европейских и российских туристов, которые могут уехать в такие страны, как Египет, Южный Кипр, Греция и Испания», — сказал он.

Впрочем, власти Турции не ждут серьезных изменений числа российских туристов в 2024-м и рассчитывают на то, что оно будет таким же, как в прошлые годы, заявили в Министерстве культуры и туризма.

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Путевки в Турцию подешевеют в июле?

Президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила NEWS.ru, что замедление продаж на российском рынке, которое началось еще в мае, вынуждает турецкие отели сдерживать рост цен на лето и делать спецпредложения. При этом в предыдущие годы цены на туры в июле и августе заметно росли по сравнению с июнем, что делало июньский отдых самым дешевым, а августовский — самым дорогим в сезоне.

«Сравнение цен с предыдущими замерами на начало лета не показывает сколько-нибудь единообразной картины роста цен в июле и августе. Туры в ряд отелей в июле — преимущественно в четырехзвездочные, а также в бюджетные и средние пятизвездочные — всего на 2–6,5% дороже, чем в июне», — сказала Ломидзе.

При этом цены на многие «пятерки» высокого уровня и отели категории «тяжелый люкс» даже ниже, чем в первом месяце лета. Гостиниц, стоимость которых в июле существенно (на 15–20%) выше июньских, весьма немного, это эпизодические случаи, отмечает Ломидзе.

Сколько стоят июльские путевки в Турцию

Туры на 10 ночей с перелетом из Москвы в июле в самые дешевые отели уровня 4* могут обойтись отдыхающим в среднем в 135–160 тысяч рублей на двоих. Семье из двух взрослых и ребенка в возрасте 8 лет придется заплатить 185–197 тысяч рублей.

Туры в более комфортные «четверки» в июле стоят дороже самых дешевых «пятерок». Цены составляют в среднем 220–250 тысяч рублей на двоих или 255–280 тысяч рублей на семью из трех человек. Наиболее бюджетные «пятерки» обойдутся дешевле — 150–227 тысяч рублей на двоих и 210–240 тысяч рублей на троих.

Туры на 10 ночей в «классические» отели 5* с развитой инфраструктурой в июле стоят 315–350 тысяч рублей на двоих и 360–380 тысяч рублей на семью с ребенком. Пятизвездочные отели более высокого уровня (с претензией на премиум) обойдутся в 400–410 тысяч рублей на двоих и 430–440 тысяч рублей на троих. В июле и турпакеты в некоторые отели Турции уровня 5* Deluxe стоят примерно столько же — в районе 380–420 тысяч рублей на двоих и 410–445 тысяч рублей на семью с ребенком.

Классический пляжный премиум обойдется отдыхающим дороже. За тур на 10 ночей в июле с перелетом из Москвы придется выложить в среднем от 500 до 635 тысяч рублей на двоих и 560–660 тысяч рублей на семью с ребенком. Десятидневные туры в отели уровня «тяжелый люкс» стоят 1,4–1,6 млн рублей на двоих и 1,5–1,8 млн рублей на троих.

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Что происходит с ценами на августовские путевки в Турцию

В августе цены на путевки во многих бюджетных, четырехзвездочных и пятизвездочных отелях в среднем на 11–18% выше, чем в июне. В ряде случаев рост стоимости составляет 26% по сравнению с ценами первого месяца лета. Но это классическая картина для массового туризма в Турции, говорит Ломидзе.

В то же время сейчас в ряде отелей уровня 5* Deluxe и «тяжелого люкса» цены на отдых с 11 августа ниже, чем на аналогичные с вылетом 11 июня.

«Складывается впечатление, что наиболее успешным с точки зрения продаж был как раз июнь, а вот дальше с загрузкой многих отелей возникли проблемы. И теперь спрос стимулируют скидками», — говорит Ломидзе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько стоят августовские путевки в Турцию

В августе наиболее сильный рост цен по сравнению с июлем в основном наблюдается в бюджетном и среднем сегментах. Туры на 10 ночей в хорошие «четверки» Турции стоят 240–270 тысяч рублей на двоих (275–310 тысяч рублей на семью с ребенком). Бюджетные «пятерки» могут обойтись дешевле. Их можно купить за 167–240 тысяч рублей на двоих или 240–275 тысяч рублей на троих.

Туры на 10 ночей в классические «пятерки» с хорошей территорией и инфраструктурой в августе обойдутся в среднем в 320–390 тысяч рублей на двоих и 360–425 тысяч рублей на семью с одним ребенком.

Отели 5* более высокого уровня и некоторые гостиницы уровня премиум будут стоить 400–420 тысяч рублей на двоих и 440–460 тысяч рублей на троих. Премиальные отели — 490–590 тысяч рублей на двоих и 520–620 тысяч рублей на троих, то есть даже дешевле, чем в июле.

Туры в отели уровня «тяжелый люкс» в августе стоят в среднем в районе 1,5–1,6 млн рублей за двоих на 10 ночей и чуть более 1,6 млн рублей на троих.

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