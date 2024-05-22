Как поехать в Турцию дешево в 2024 году: цены и лайфхаки от экспертов

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На агрегаторах турпутевок сегодня очень много предложений с недорогими поездками в Турцию. Но когда изучаешь их подробнее, выясняется, что многие туры имеют совершенно другую цену — куда бóльшую, чем указывалось в объявлении. NEWS.ru рассказывает, как забронировать летний отдых в Турции дешево и сколько сейчас на самом деле стоят путевки.

Сколько сейчас стоят недорогие пятизвездочные путевки в Турцию и другие страны

Обычный пакетный тур в Турцию на 10 дней летом обойдется в среднем в 250 тыс. рублей на двоих. Это будет классический пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой.

Ту же сумму придется отдать и за поездку на двоих в Таиланд. Но это уже будет не средняя, а минимальная цена для путевки в пятизвездочный отель. «Трешки» будут дешевле, но условия отдыха будут куда более скромными, чем в Турции и Египте.

Кстати, для сравнения, туры в Египет летом дешевеют — нормальный пятизвездочный отель на двоих вместе с перелетом и трансфером будет стоить уже в районе 200 тыс. рублей. Но, к примеру, питание здесь будет беднее, чем в Турции.

Если же хочется отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), то туры на двоих в «пяти звездах» будут начинаться от 180 тыс. рублей. И это, как в случае с Таиландом, будут не средние, а минимальные цены.

Также важно знать, что в Турции и Египте традиционно предлагается сервис «все включено», а в Таиланде и ОАЭ — обычно только завтраки.

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Какие еще есть варианты по ценам в Турции

В среднем отпуск в «четырех звездах» или бюджетных «пятерках» в этой стране в июне на 10 ночей и с перелетом из Москвы будет стоить двоим туристам от 120 до 180 тыс. рублей. Причем иногда бюджетные пятизвездочные гостиницы стоят дешевле хороших «четверок».

О популярных пятизвездочных отелях мы уже сказали выше. Если называть более широкий диапазон цен, то он составит от 235 до 310 тыс. рублей на двоих.

Такие же туры, но уже в отели 5* Deluxe и с питанием «ультра все включено» в среднем стоят сейчас от 380 до 600 тыс. рублей на двоих. Тут, как и в предыдущих вариантах, все зависит от конкретной гостиницы.

Июньские десятидневные туры в отели уровня «тяжелый люкс» (самое дорогое и роскошное размещение в стране) будут обходиться минимум в 1,1–1,7 млн рублей на двоих.

Как менялись цены на путевки в Турцию

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), текущие рублевые цены на десятидневные путевки в Турцию по сравнению с прайсом марта прошлого года снизились у целого ряда отелей на 2–27%. С другой стороны, у многих других гостиниц стоимость путевки выросла в пределах 25%, а у каких-то — и на 50–55%.

В то же время курс евро к рублю вырос к 13 мая на 17,6%, подчеркивают представители АТОР в своих расчетах. «В нашей выборке рублевые цены на туры по сравнению с прошлым годом выросли меньше этой величины в случае 17 отелей из 22 (почти у 4/5). Значительный рост рублевой цены (в районе 50%) наблюдается только у двух объектов, один из которых (D Maris Bay 5*) ориентирован почти целиком на рынок Европы», — отмечают в Ассоциации.

Аналитики и участники рынка предсказывают, что вторая часть мая может стать наиболее удачным временем для приобретения летней путевки в Турцию. Потому что дальше эксперты прогнозируют плавный рост цен, особенно на июль и август — сентябрь (когда наиболее активны туристы из Европы, заполняющие отели).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как не попасться в ловушку агрегаторов

Самым простым и надежным способом остается покупка тура у проверенных операторов. Их названия всегда можно посмотреть и проверить в Едином федеральном реестре от Минэкономики, а многие из них на слуху: Coral Travel, Anex Tour, Tez Tour, Pegas, «Интурист» и прочие. Кстати, на сайтах этих и других крупных операторов есть сервисы, с помощью которых можно выбрать удобный тур с конкретной гостиницей на нужные даты.

В то же время, если хочется сэкономить, можно обратиться к агрегаторам, которые будут предлагать путевки не только от крупных туристических компаний. Также на них отдельно можно забронировать гостиницы, без перелета. Итак, это: «Островок», «Яндекс.Путешествия», 101hotels.com, «Академсервис», OneTwoTrip и другие.

Рекомендация: при бронировании путевки или просто гостиничного номера через агрегатор всегда обращайте внимание на приставку «от» перед ценой — она может означать, что показываемая вам сумма не окончательная. К примеру, нередко такая путевка не включает в себя багаж, а учитывает только самые дешевые авиабилеты с ручной кладью.

Как купить выгодный тур в Турцию

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с NEWS.ru отметил: несмотря на то что акции раннего бронирования летних путевок завершились в конце марта, сейчас намного выгоднее покупать путевки у туроператоров и агентов, чем организовывать отдых самостоятельно. «Это связано с тем, что перелеты в составе пакетных туров на 20% дешевле, чем регулярные рейсы, а на гостиницы также есть спеццены», — сказал представитель рынка.

Кроме того, в целях экономии Горин предлагает рассматривать бархатный сезон, а не июль и август. Еще один способ сохранить сбережения — бронировать путешествие не на 14 дней, а на 10 или даже 7.

В целом, отмечает Горин, рейсов в Турцию сейчас по сравнению с 2022 годом достаточно, и при том что курсы евро и доллара сейчас существенно выше, чем два года назад, перелет в Турцию и обратно в среднем будет стоить 35–40 тыс. рублей против 50–60 тыс. рублей в год начала СВО. Тем не менее он подтвердил, что средний чек на поездку в Турцию на двоих составляет 170 тыс. рублей, а в более дорогих гостиницах — 250 тыс. рублей. И это, по его данным, стоимость одной недели отдыха, а не 10 дней, как у АТОР.

Еще один вариант сэкономить — поехать на российские курорты, добавляет NEWS.ru.

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