Священник РПЦ объяснил, почему 13 — «хорошее число» Священник РПЦ Сеньчуков призвал не бояться пятницу 13-е: это «хорошее число»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Боязнь пятницы, 13-го — «нелепое суеверие». В такой день не надо специально молиться или ставить свечки из-за каких-то примет, заявил NEWS.ru священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков). Он отметил, что пятница просто считается днём скорби, так как «в этот день распяли Иисуса Христа».

Не стоит бояться [пятницу, 13-е], это нелепое суеверие. Это обычный день. Специально не надо молиться или ставить свечки, если нет такой потребности, а из суеверных соображений не надо. Это такой гностический приём. Дело в том, что пятница считается днём скорби, так как в этот день распяли Иисуса Христа, а число 13 — «чёртова дюжина». Считается, что 13 — плохое число, хотя апостолов было именно 13, так как есть ещё апостол Павел. С тех пор так и пошло. А 13 мая ещё и созвучно — в мае маяться. На самом деле, 13 — это хорошее число, — рассказал иеромонах.

Ранее психолог Наталья Копнева заявила NEWS.ru, что многие ассоциируют число 13 со смертью и неприятностями, особенно если подобный день выпадает на пятницу, но «любые негативные убеждения лишь выдуманные суеверия». Эксперт добавила, что к пятнице, 13-му стоит относиться как к обычному дню, в ином случае можно «обложиться чесноком и засыпать с осиновым колом в руках».

Как и в случае со многими другими традициями и суевериями (которые «оптом» празднуются в западных странах 31 октября, в Хеллоуин), истоки дурной славы пятницы и числа 13 точно неизвестны. Историки отдают предпочтение версии, что для христиан пятница является несчастливой, потому что по преданию именно в этот день распяли Христа. А «чёртова дюжина» должна вызывать опасения уже в силу самого названия (плюс предавший Христа Иуда Искариот был его 13-м учеником). Похожие коннотации находятся в скандинавской языческой мифологии, где роль «паршивой овцы» играл бог Локи, 13-й в пантеоне викингов.