Стало известно, как подешевеют путевки по России в конце года Вице-президент АТОР Ромашкин: путевки по России могут подешеветь на 4-8% в конце года из-за отмены НДС

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Путевки по России могут подешеветь на 4-8% в конце этого года или в начале следующего из-за нового законопроекта об отмене для туроператоров уплаты НДС с продажи таких туров. Об этом NEWS.ru сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Ранее о завершении разработки соответствующего законопроекта заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Снижение цен может составить 4-8% за счет того, что операторы перестанут платить свою часть НДС. Такие скидки могут появиться в четвертом квартале этого года, в конце года — к примеру, на новогодние путевки — или уже в следующем году. Дело в том, что законопроект пока не принят, но даже после его принятия мы будем ждать разъяснений от ФНС для наших бухгалтерий, — пояснил Ромашкин.

Он также уточнил, что снижение цен может произойти у больших компаний, которые платят НДС, в отличие от небольших фирм, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Ромашкин добавил: НДС составляет 20% от стоимости путевки, но сделать 20-процентную скидку туроператоры не могут, так как НДС распределяется между ними, гостиницами и транспортными компаниями. А к примеру, многие гостиницы, по его словам, продолжают платить свою часть НДС, несмотря на аналогичные льготы, из-за сложностей в учете этого налога.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что по поручению президента разработан законопроект об отмене для туроператоров уплаты НДС от проданных турпутевок по России. Сейчас налог составляет «практически пятую часть от цены» путевки, сказал Мишустин. Освобождение от налога будет действовать 4,5 года, начиная с 1 января этого года, добавил он. От этого налога уже освобождены российские гостиницы, кемпинги, турбазы и другие средства размещения, отметил Мишустин. Нулевая ставка применяется в пассажирских железнодорожных перевозках и перелетах между регионами без стыковок в Москве и Подмосковье, поясняется на сайте правительства.

19 июня вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил NEWS.ru, что отели Краснодарского края уже заполнены на 80–90%, но места в гостиницах на тот момент еще можно было найти.