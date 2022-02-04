Шеф-повар рассказал, чем россияне могут заменить соль

Россияне могут заменить пищевую соль уксусом — виноградным или яблочным, рассказал NEWS.ru кулинар и шеф-повар Денис Перевоз. Он подчеркнул. что уксус является «полезной штукой, если принимать его в малых количествах».

Уксус. Виноградный или яблочный. Добавляйте туда, где вам нужно получить вкус соли. В маленьких количествах, если его ещё немного прокипятить, он станет ещё более концентрированным. Уксус вообще полезная штука, если принимать его в малых количествах. Мы говорим про фруктовые, естественные продукты ферментации, яблочные, виноградные, винные, бальзамические, — отметил спикер.

Накануне диетолог Елена Соломатина заявила, что человек может страдать из-за хандры и плохого настроения, если питается неправильно. Среди продуктов, которые могли бы исправить эту ситуацию, она выделила жирную рыбу, печёнку, семечки и зелёные листовые овощи.

Она отметила, что хандра может наступить в случае, если человеку не хватает витамина D, который действует как антидепрессант. Восполнить дефицит этого полезного микроэлемента можно при помощи жирной рыбы или печени трески. Также поднять настроение помогут овсянка, томаты, грибы вешенки и индейка, резюмировала Соломатина.

Ранее диетолог Алексей Ковальков посоветовал россиянам есть на завтрак яичницу из двух яиц и воздержаться от тортов и пирожных.