Садоводам объяснили, чем полезны сорняки на огороде

В Великобритании придумали способ бороться с вредными выбросами и сократить углеродный след. Министр окружающей среды Ребекка Поу призвала садоводов позволить на своём участке расти «обычным сорнякам» и прекратить стричь газон дважды в неделю, пишет Daily Express.

Поу объяснила британцам, что сорняки — это просто растения, «не расположенные в неправильном месте», и жителям страны следует «открыть своё сознание» тому, что такое сорняки.

Член британского парламента призывает жителей страны, у которых есть собственный огород, стричь газоны раз в три-четыре недели и не вычищать грядки от сорняков до стерильного состояния. По словам министра, британцы должны попытаться достичь нулевого уровня выбросов углерода в Великобритании к 2050 году.

Эксперты отчасти поддержали министра, отметив, что многими растениями питаются насекомые. Они являются важной, полезной частью экосистемы.

Ранее биолог Екатерина Баранова предупредила россиян, что петрушка и сельдерей могут вызывать сильные ожоги — не меньшие, чем тот же борщевик. Поэтому они опасны для здоровья.