Россиянам рассказали, как часто нужно чистить кондиционер Роскачество: чистить кондиционер нужно не реже одного раза в год

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Чистку кондиционера рекомендуется проводить не реже одного раза в год, и в случае неприятного запаха или снижения эффективности работы устройства стоит сделать это как можно скорее, заявили NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. Там подчеркнули, что частота уборки зависит от интенсивности использования кондиционера, его типа и уровня загрязнения воздуха.

Если вы используете кондиционер часто, то и чистить его нужно чаще. Если воздух в вашем регионе сильно загрязнен, то кондиционер будет загрязняться быстрее. Некоторые модели кондиционеров имеют более сложную систему фильтрации, которая требует более частой очистки, — объяснили в Роскачестве.

Россиянам напомнили, что загрязнение кондиционера уменьшает эффективность его работы. В Роскачестве подчеркнули, что фильтры и другие элементы могут препятствовать прохождению воздуха, что снижает эффективность охлаждения или обогрева помещения. Более того, загрязнение кондиционера приводит к повреждению оборудования, в частности компрессора и вентилятора.

Ранее в Роскачестве рассказали, что чаще всего плесень развивается в кондиционере в зимний период за время простоя, особенно если у него уже были проблемы с испарителем. В процессе работы устройство ежедневно пропускает через себя большое количество неочищенного воздуха, в котором содержится много пыли.