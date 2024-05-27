Россиянам дали ценные советы по чистке кондиционера Роскачество: в начале летнего сезона нужно тщательно чистить кондиционер

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Чаще всего плесень развивается в кондиционере в зимний период за время простоя, особенно если у него уже были проблемы с испарителем, заявили NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. По словам представителей ведомства, тщательно чистить кондиционер следует в начале каждого летнего сезона. В Роскачестве пояснили, что в процессе работы устройство ежедневно пропускает через себя большое количество неочищенного воздуха, в котором содержится много пыли.

Чаще всего плесень развивается в кондиционере в зимний период за время простоя, особенно если у кондиционера уже были проблемы с испарителем. Поэтому в начале летнего сезона рекомендуется тщательно почистить кондиционер, — отметили в Роскачестве.

В ведомстве добавили, что при самостоятельном очищении кондиционера необходимо отключить его от электросети, снять переднюю панель, а затем с помощью мягкой щетки или пылесоса с насадкой прочистить фильтры от пыли и грязи. Как отметили в Роскачестве, устройство нельзя сушить феном или другими подобными способами.

Промойте фильтры под струей чистой воды. Не используйте моющие средства, так как они могут повредить фильтры. Дайте фильтрам высохнуть естественным образом. Не сушите их феном или другими подобными способами, — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Роскачестве заявили, что при выборе кондиционера для квартиры необходимо учитывать мощность, уровень шума, энергоэффективность, дополнительные функции, бренд и цену. Также важно определиться с типом устройства — сплит-система или моноблочный. Россиянам посоветовали выбирать кондиционеры с высоким классом энергоэффективности (A, A+, A++)