Психолог рассказала, как справиться со страхом старения Психолог Дугенцова: справиться со страхом старения поможет чтение книг по теме

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Чтобы справиться со страхом старения, следует изучить соответствующие научные работы и книги, посоветовала в беседе с NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. Специалист также порекомендовала по возможности обратиться за помощью к психологу. По ее словам, самостоятельно избавиться от кризиса достаточно сложно.

Любой страх можно победить. Даже фобию, более глубинную форму страха, можно победить. Но это достаточно сложно сделать самостоятельно, даже если вы сами психолог. Поэтому я рекомендую в момент кризиса почитать хотя бы какие-то научные работы или книги и, если финансы позволяют, обратиться к психологу, — пояснила Дугенцова.

Она подчеркнула, что из-за страха старости многие доходят до инфантильности и начинают вести себя как подростки. К примеру, как уточнила психолог, мужчины в возрасте 40–50 лет иногда продают машины и вместо них покупают мотоциклы. Специалист пояснила, что таким образом они пытаются реализовать невоплощенные подростковые мечты.

Из-за страха старости многие доходят до инфантильности, начинают вести себя и одеваться как подростки. Человек понимает, что не способен изменить свой возраст, поэтому пытается хотя бы внешне выглядеть моложе, более современно. Все это происходит из-за переоценки ценностей. А некоторым людям страшен вывод, что они живут не ту жизнь, о которой мечтали, — добавила психолог.

Ранее Дугенцова рассказала, что люди боятся стареть по нескольким причинам, одна из которых — страх смерти. По ее словам, также это связано с навязанными стереотипами. Речь идет об убеждении, что с возрастом у человека уменьшаются возможности.