Названы три женских имени, ласкающих слух мужчин

Женские имена вызывают у мужчин определённые слуховые ассоциации, поэтому есть те, которые им нравятся больше, и те, которых они будут опасаться. Например, слишком резко звучит имя «Тамара», такую девушку могут посчитать слишком волевой.
А вот «мягкие» имена вроде Ксении, наоборот, понравятся сильному полу.
Пятый канал
Первое может ассоциироваться с лёгкой, загадочной, таинственной кокеткой. Обычно носительницы этого имени и правда достаточно коммуникабельны и способны на смелые, и даже отчаянные, поступки. Обычно такие девушки не перестают восхищаться своим избранником даже после долгих лет отношений.
Елена — очень мягкое, звучное имя, которое вызывает у мужчин лишь приятные ассоциации. Она загадочна и добра, а также сострадательна и всегда придёт на помощь.
Олеся представляется мужчинам беззащитным ангелом, хотя на самом деле у девушек с таким именем есть стержень, они способны пережить любые трудности.
Ранее была выявлена самая привлекательная для женщин часть мужского тела. Выяснилось, что почти всем дамам понравились мужчины с длинными ногами, но не превышающими половины тела, писал NEWS.ru.