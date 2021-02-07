Названы три женских имени, ласкающих слух мужчин

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Женские имена вызывают у мужчин определённые слуховые ассоциации, поэтому есть те, которые им нравятся больше, и те, которых они будут опасаться. Например, слишком резко звучит имя «Тамара», такую девушку могут посчитать слишком волевой.

А вот «мягкие» имена вроде Ксении, наоборот, понравятся сильному полу.

Пятый канал опубликовал топ-3 имён, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне: Алиса, Елена и Олеся.

Первое может ассоциироваться с лёгкой, загадочной, таинственной кокеткой. Обычно носительницы этого имени и правда достаточно коммуникабельны и способны на смелые, и даже отчаянные, поступки. Обычно такие девушки не перестают восхищаться своим избранником даже после долгих лет отношений.

Елена — очень мягкое, звучное имя, которое вызывает у мужчин лишь приятные ассоциации. Она загадочна и добра, а также сострадательна и всегда придёт на помощь.

Олеся представляется мужчинам беззащитным ангелом, хотя на самом деле у девушек с таким именем есть стержень, они способны пережить любые трудности.

Ранее была выявлена самая привлекательная для женщин часть мужского тела. Выяснилось, что почти всем дамам понравились мужчины с длинными ногами, но не превышающими половины тела, писал NEWS.ru.