Выявлена самая привлекательная для женщин часть мужского тела

https://static.news.ru/photo/5291476e-6839-11eb-a1d8-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Американские учёные создали портрет идеального мужчины. Во время эксперимента они сначала «усреднили» в единое фото самых привлекательных военнослужащих армии США, а затем начали увеличивать или уменьшать разные части тела получившегося мужчины.

Выяснилось, что почти всем опрошенным дамам понравились мужчины с длинными ногами, но не превышающими половины тела.

Почти все женщины выбрали мужчину с более длинными ногами. Важно, что длина нижних конечностей у идеала обязана была составлять почти половину от всего тела — но не больше. «Кузнечики» никого не привлекли, — сообщил о выводах исследователей «Медикфорум».

Также большинство женщин выбрало не самого внешне привлекательного мужчину. Красавчики уступили место полностью здоровым претендентам. У длинноногих мужчин, как пишет издание, реже наблюдается диабет второго типа, повышенное давление и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее психолог раскрыл основную причину ссор между женщинами и мужчинами, писал NEWS.ru. Специалист считает, что основная причина конфликтов — это недопонимание. Он привёл пример, когда женщины упрекают мужчину в обмане, а у мужчины нет иного выхода, так как женщина их сама провоцирует на враньё и уход от правды.