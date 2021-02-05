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Выявлена самая привлекательная для женщин часть мужского тела

08:09, 06 февраля 2021 273
Фото: pixabay

Американские учёные создали портрет идеального мужчины. Во время эксперимента они сначала «усреднили» в единое фото самых привлекательных военнослужащих армии США, а затем начали увеличивать или уменьшать разные части тела получившегося мужчины.

Выяснилось, что почти всем опрошенным дамам понравились мужчины с длинными ногами, но не превышающими половины тела.

Почти все женщины выбрали мужчину с более длинными ногами. Важно, что длина нижних конечностей у идеала обязана была составлять почти половину от всего тела — но не больше. «Кузнечики» никого не привлекли, — сообщил о выводах исследователей «Медикфорум».

Также большинство женщин выбрало не самого внешне привлекательного мужчину. Красавчики уступили место полностью здоровым претендентам. У длинноногих мужчин, как пишет издание, реже наблюдается диабет второго типа, повышенное давление и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее психолог раскрыл основную причину ссор между женщинами и мужчинами, писал NEWS.ru. Специалист считает, что основная причина конфликтов — это недопонимание. Он привёл пример, когда женщины упрекают мужчину в обмане, а у мужчины нет иного выхода, так как женщина их сама провоцирует на враньё и уход от правды.

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