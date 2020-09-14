Психолог раскрыл основную причину ссор между женщинами и мужчинами

https://static.news.ru/photo/b4a2603e-f70d-11ea-bc94-fa163e074e61_660.jpg Фото: scottwebb /pixabay.com

Психолог Александр Шахов рассказал, почему женщины и мужчины часто ссорятся.

Специалист считает, что основная причина конфликтов — это недопонимание. Он привёл пример, когда женщины упрекают мужчину в обмане, а у мужчины нет иного выхода, так как женщина их сама провоцирует на враньё и уход от правды, сообщает Lenta.ru.

Когда женщина спрашивает у мужа: «Я растолстела?», она не хочет слышать правду. Она видит, что не влезает в джинсы. Мужчина видит, что она поправилась, и он думает: «Если я сейчас скажу правду — то получу за это». Он говорит то, что хочет услышать женщина. Женщина успокаивается и думает, что так оно и есть, — привели слова психолога на портале.

Психолог советует не требовать от мужчин правды, а следить за действиями и поведением мужчины в разных ситуациях, за его реакцией.

Мужчины уже давно привыкли и знают, что женщинам нужно говорить только то, что они хотят услышать, а не правду, — процитировали Александра Шахова на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, москвич отомстил супруге за то, что она втайне от него уехала отдыхать в Турцию. Отмечается, что женщина уехала, никому не сообщив о своих планах и отключив телефон. Её супруг явился к ней на работу в состоянии алкогольного опьянения с заявлением об увольнении, которое было написано от имени жены. Причиной для увольнения он назвал переезд в Калининград.