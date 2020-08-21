Мамы на моде и в моде: как проходили финалы конкурса «Миссис Россия»

Перед финалом конкурса «Миссис Россия — 2020» смотрите, как выбирали самых красивых мам в предыдущие годы.
Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»
Александр Авилов/АГН «Москва»
Победительница конкурса «Миссис Россия 2019» Екатерина Нишанова
Александр Авилов/АГН «Москва»
Победительница конкурса «Миссис Россия 2019» Екатерина Нишанова
Александр Авилов/АГН «Москва»
Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»
Александр Авилов/АГН «Москва»
Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»
Александр Авилов/АГН «Москва»
Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»
Александр Авилов/АГН «Москва»
Финал Конкурс «Миссис Россия 2019»
Александр Авилов/АГН «Москва»
Екатерина Кирмель «Миссис Россия 2015»
АГН «Москва»
«Миссис Россия 2015»
АГН «Москва»
Конкурс «Миссис Россия 2017»
Андрей Любимов/АГН «Москва»
Победительница конкурса «Миссис Россия 2017» Полина Диброва
Андрей Любимов/АГН «Москва»
Журналист, телеведущий, продюсер и режиссер Дмитрий Дибров со своей супругой, победительницей конкурса «Миссис Россия 2017» Полиной Дибровой
Андрей Любимов/АГН «Москва»
Конкурс «Миссис Россия 2017»
Андрей Любимов/АГН «Москва»
Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»
Александр Авилов/АГН «Москва»
Участницы во время финала всероссийского конкурса «Миссис Россия 2018»
Александр Авилов/АГН «Москва»
Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»
Александр Авилов/АГН «Москва»
Финалистка конкурса «Миссис Россия 2017» Полина Диброва.
Андрей Любимов/АГН «Москва»
Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»
Александр Авилов/АГН «Москва»
Участницы конкурса «Миссис Россия 2015»
АГН «Москва»
Победительница конкурса «Миссис Россия 2018» Анна Телегина
Александр Авилов/АГН «Москва»
Участницы во время финала всероссийского конкурса «Миссис Россия 2018»
Александр Авилов/АГН «Москва»
Финал конкурса «Миссис Россия 2017»
Андрей Любимов/АГН «Москва»
Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»
Александр Авилов/АГН «Москва»
«Миссис Земной шар 2011» и лицо конкурса красоты «Mrs. Globe» Алиса Крылова, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда «Планета женщин» Алла Маркина.
Александр Авилов/АГН «Москва»
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