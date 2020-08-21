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Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»
Life Style

Мамы на моде и в моде: как проходили финалы конкурса «Миссис Россия»

13:31, 21 августа 2020
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Перед финалом конкурса «Миссис Россия — 2020» смотрите, как выбирали самых красивых мам в предыдущие годы.

Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»

Александр Авилов/АГН «Москва»

Победительница конкурса «Миссис Россия 2019» Екатерина Нишанова

Александр Авилов/АГН «Москва»

Победительница конкурса «Миссис Россия 2019» Екатерина Нишанова

Александр Авилов/АГН «Москва»

Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»

Александр Авилов/АГН «Москва»

Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»

Александр Авилов/АГН «Москва»

Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»

Александр Авилов/АГН «Москва»

Финал Конкурс «Миссис Россия 2019»

Александр Авилов/АГН «Москва»

Екатерина Кирмель «Миссис Россия 2015»

АГН «Москва»

«Миссис Россия 2015»

АГН «Москва»

Конкурс «Миссис Россия 2017»

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Победительница конкурса «Миссис Россия 2017» Полина Диброва

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Журналист, телеведущий, продюсер и режиссер Дмитрий Дибров со своей супругой, победительницей конкурса «Миссис Россия 2017» Полиной Дибровой

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Конкурс «Миссис Россия 2017»

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»

Александр Авилов/АГН «Москва»

Участницы во время финала всероссийского конкурса «Миссис Россия 2018»

Александр Авилов/АГН «Москва»

Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»

Александр Авилов/АГН «Москва»

Финалистка конкурса «Миссис Россия 2017» Полина Диброва.

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»

Александр Авилов/АГН «Москва»

Участницы конкурса «Миссис Россия 2015»

АГН «Москва»

Победительница конкурса «Миссис Россия 2018» Анна Телегина

Александр Авилов/АГН «Москва»

Участницы во время финала всероссийского конкурса «Миссис Россия 2018»

Александр Авилов/АГН «Москва»

Финал конкурса «Миссис Россия 2017»

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2019»

Александр Авилов/АГН «Москва»

«Миссис Земной шар 2011» и лицо конкурса красоты «Mrs. Globe» Алиса Крылова, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда «Планета женщин» Алла Маркина.

Александр Авилов/АГН «Москва»

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