Мамы на моде и в моде: как проходили финалы конкурса «Миссис Россия»

Поскольку во время самоизоляции многие москвичи не успели насладиться весенним цветением растительности столицы, наш фотограф поспешил запечатлеть цветущий город. Традиционные тюльпаны в парках, сирень, яблоневый цвет, всё, что так радует весной жителей и гостей Москвы, в нынешнем сезоне может показаться ещё более ценным, чем обычно. Радуют глаз цветы, а нос щекочут пьянящие ароматы. Всё как всегда. И даже чуточку лучше.