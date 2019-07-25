https://static.news.ru/photo/ad47bd10-aed0-11e9-aae0-fa163e074e61_1024.jpg Елизавета Боярская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Елизавета Боярская, на счету которой более 60 киноработ, делится со своими поклонниками тем, в каких сложных условиях ей порой приходится вести борьбу за сохранение своей природной красоты.

У всех разная специфика профессии, моя подразумевает частое нанесение макияжа, а кроме того, на съемках или на сцене часто работаешь не в самых привычных условиях. Грязь, пыль, сажа, сено, болото, шинели, ржавчина, искусственная кровь, сильный мороз или жуткая жара, — пишет актриса в своём микроблоге.

Боярская уверена, что хороший уход и очищение могут спасти её кожу от неминуемых повреждений во время съёмок в трудных условиях.

Часто после таких экзекуций лицу требуется серьезное восстановление, особенно для чувствительной кожи, как у меня, — продолжает актриса.

Возможно, поэтому в повседневной жизни Лиза Боярская предпочитает обходиться без косметики. Это действительно не является необходимостью при такой яркой внешности, как у неё.

Несмотря на известное мнение её отца Михаила Боярского о том, что самое важное в жизни дочери — это семья и дети, Лиза Боярская продолжает работать и остаётся одной из самых востребованных актрис современности.