HR-эксперт объяснил, какие пункты нужно включить в дипломы студентов HR-эксперт Мурадян: в дипломах надо прописывать личные заслуги студентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В дипломах студентов помимо оценок нужно прописывать их личные заслуги, считает член экспертного совета Госдумы по молодежной политике, основатель Школы развития карьеры Гарри Мурадян. В беседе с NEWS.ru эксперт уточнил, что в приложение можно включить участие в студенческих советах и союзах, а также волонтерскую деятельность.

В приложение к диплому, безусловно, следует добавить информацию по внестуденческой деятельности. То есть участие в студенческих советах, в студенческих союзах, участие в чемпионатах от вузов. Если человек подавался на гранты от вуза, это также необходимо добавить в приложение, будет полезно для работодателя. Волонтерскую деятельность следует добавить также, — уточнил Мурадян.

По словам эксперта, важно указывать те достижения, которые были у студента во время учебы в вузе. Мурадян уверен, что работодателю будет интересно узнать, где и когда соискатель проходил практику. Пригодятся и рекомендательные письма от профессоров и преподавателей, добавил эксперт.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее рассказал, что потенциальному сотруднику необходимо продемонстрировать бешеный настрой и желание работать, чтобы успешно пройти собеседование. Он уточнил, что для работодателя важны не диплом, а ответственность и инициативность соискателя.