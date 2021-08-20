Что происходит за закрытыми дверями самого элитного секс-клуба мира

Молодая пара завсегдатаев SNCTM — самого знаменитого в мире секс-клуба — рассказала изданию Daily Star о том, как в нём проходят вечеринки и какие существуют правила для членов клуба.

Самый элитный секс-клуб в мире окутывает множество тайн. SNCTM принимает в свои ряды только очень богатых, известных и привлекательных людей. После строгого процесса подачи заявки гости должны заплатить до 80 тысяч долларов в год только за членство.

Клуб находится в Калифорнии, и чтобы в него попасть, молодым людям пришлось пройти несколько этапов проверок, включая онлайн-заявку и собеседование лично с владельцем SNCTM.

Мы с моим парнем очень хотели попасть в SNCTM после того, как наш друг рассказал нам о нём. Раньше мы уже ходили в подобные места в Нью-Йорке, но это нечто совершенно иное. Для нас была важна анонимность, поскольку у нас обоих карьера связана с публичностью, — сообщила пара американцев.

Они отметили, что многочисленные проверки их порадовали, так как они понимали, что в клубе не будет случайных людей.

Когда молодые люди попали на первое мероприятие, они были в шоке. Потому что их встретил лично владелец клуба. Дверь автомобиля открыл личный охранник. На мероприятие женщин пускают только в красивом нижнем белье, мужчин — в классическом костюме.

Далее профессиональный швейцар приветствует гостей, спрашивает их имя, и предлагает подняться на частном лифте. После этого сотрудник службы безопасности проверяет телефон гостей и отправляет к личному столику, где их обслуживает собственная официантка.

Когда гости осваиваются, они начинают общаться с другими посетителями. И хотя лица абсолютно всех клиентов скрыты масками, они всё равно знакомятся со временем и некоторые даже общаются вне клуба.

Пара чувствовала себя в центре внимания весь вечер и смогла «воплотить такие фантазии, о которых раньше даже не подозревала». В клубе множество комнат и эротических развлечений, персонал постоянно уделяет им время, каждая деталь продумана до мелочей, вплоть до подбора постельного белья. После первой ночи в SNCTM пара возвращалась туда много раз.

Ранее стало известно, что с октября текущего года популярная онлайн-платформа OnlyFans начнёт блокировать порнографические материалы. При этом компания позволит пользователям продолжать выкладывать откровенные фото и видеоматериалы.