Бывший повар Елизаветы II рассказал, как пожарить сосиски наилучшим образом

https://static.news.ru/photo/c0bed856-cc9d-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Charly_7777 /pixabay.com

Бывший шеф-повар королевы Елизаветы II Джефф Бейкер дал советы, как приготовить идеальные жаренные сосиски.

Он отметил, что часто люди готовят неправильно сосиски, поэтому они неравномерно прожариваются или лопаются во время приготовления. Чтобы этого не допустить, следует оставлять целой оболочку сосиски, не прокалывать её вилкой, а также не готовить полуфабрикат во фритюре, сообщают «Известия».

Кроме того, сосиски нужно достать за 20 минут до приготовления из холодильника, чтобы избежать резкого перепада температур во время жарки. Сосиски, которые достали из холода до готовки, равномерно прожарятся и не лопнут.

Вместо масла повар рекомендует использовать ложку утиного или гусиного жира. Сковороду лучше взять с антипригарным покрытием. Сосиски жарить на умеренном огне (малом или среднем), регулярно их переворачивать.

Джефф Бейкер добавил, что сосиски лучше подавать немного остывшими.

Как писал NEWS.ru ранее, диетолог предупредила, что употребление продуктов с многочисленными добавками, таких как сосиски, ведёт к преждевременному старению. Она подчеркнула, что стоит опасаться продуктов, которые содержат более пяти дополнительных компонентов: красители, загустители, консерванты, ароматизаторы и прочие.