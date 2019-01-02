USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,770.71 $
МОСКВА-5°C00:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Умер актёр Владимир Дыховичный

facebook.com/dihovichny

культура [ версия для печати ]

Актёр Владимир Дыховичный, сын режиссёра Ивана Дыховичного, умер в возрасте 30 лет. Он известен по фильмам «Лето» Кирилла Серебренникова, «Невидимки» Сергея Комарова, а также по сериалу «Бессонница».

О смерти Владимира Дыховичного сообщила вдова его отца Ольга в Facebook.

Причина смерти и иные обстоятельства не раскрываются.

Как сообщал ранее News.ru, классик индийского кино, один из основателей бенгальской школы реалистичного кинематографа режиссёр Мринал Сен скончался в возрасте 95 лет. Артист умер у себя дома в Южной Калькутте от остановки сердца.


#смерть #АКТЕР
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
культура 05:59, 31 декабря 2018
Умер музыкант группы Walk off the Earth Майк Тейлор
культура 20:32, 30 декабря 2018
Умер гонконгский режиссёр Ринго Лэм
культура 00:34, 30 декабря 2018
Умерла актриса Джун Уитфилд
Лента новостей
происшествия 00:53
СК опроверг версию о теракте в Магнитогорске
происшествия 00:49
Оборудование в упавшем доме в Магнитогорске не проверялось
происшествия 00:17
Опубликовано видео взрыва маршрутки в Магнитогорске
в мире 00:07
Президент Бразилии Болсонару поблагодарил Трампа
культура 23:54
Режиссёр «Аквамена» попросил оставить в покое любителей кино
Другие новости
культура 23:54
Режиссёр «Аквамена» попросил оставить в покое любителей кино
культура 22:25
«Полицейский с Рублёвки» возглавил российский прокат
культура 15:59
Тизер нового сезона «Очень странных дел» появился в Сети
культура 16:49
Красовский отменил «Праздник» из-за Магнитогорска
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top