Умер актёр Владимир Дыховичный

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Актёр Владимир Дыховичный, сын режиссёра Ивана Дыховичного, умер в возрасте 30 лет. Он известен по фильмам «Лето» Кирилла Серебренникова, «Невидимки» Сергея Комарова, а также по сериалу «Бессонница».

О смерти Владимира Дыховичного сообщила вдова его отца Ольга в Facebook.

Причина смерти и иные обстоятельства не раскрываются.

Как сообщал ранее News.ru, классик индийского кино, один из основателей бенгальской школы реалистичного кинематографа режиссёр Мринал Сен скончался в возрасте 95 лет. Артист умер у себя дома в Южной Калькутте от остановки сердца.