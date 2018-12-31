Умер основатель реалистичного индийского кино Мринал Сен

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Классик индийского кино, один из основателей бенгальской школы реалистичного кинематографа режиссёр Мринал Сен скончался в возрасте 95 лет. Артист умер у себя дома в Южной Калькутте от остановки сердца.

Сен создавал картины, которые, в отличие от развлекательного болливудского кино, рассказывали о социальных проблемах современной Индии. Среди его самых известных работ — «Бхуван Шом» 1969 года, «Королевская охота» 1977 года, «Анатомия голода» 1980 года и «Безысходность» 1994 года.

Среди наград, которых был удостоен режиссёр, орден «Падма бхушан» (третья высшая гражданская награда Индии) и российский орден Дружбы, сообщает Times of India.

Ранее News.ru писал, что умер гонконгский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр Ринго Лэм. Знаменитому автору фильмов было 63 года. В последние дни он болел гриппом и принимал лекарства без консультации врачей.