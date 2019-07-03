https://static.news.ru/photo/27c23c74-9d91-11e9-9db5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AMC/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Выпуск The Walking Dead («Ходячие мертвецы») под номером 193 оказался для знаменитой комикс-серии финальным. Информация об её окончании появилась в Сети за несколько дней до выхода заключительной части истории, но сегодня, 3 июля, это официально подтвердилось.

Создатель «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман в своём обращении в конце выпуска поблагодарил всю команду, работавшую над комиксом, а также самих читателей за «возможность рассказывать свою историю именно так, как он хотел».

Я буду скучать по нему [комиксу] так же сильно, как и вы, если не больше. Необходимость положить этому конец разбивает мне сердце, и мы должны двигаться дальше… Но я слишком люблю этот мир, чтобы растягивать его до тех пор, пока он не перестанет быть таким, каким я его задумывал, — пишет Киркман.

Канал AMC, транслирующий телевизионную адаптацию «Ходячих мертвецов» и её сюжетное ответвление «Бойтесь ходячих мертвецов», прокомментировал окончание серии.

Этот необычайный комикс создал мир, который уже существует в разных формах, живёт в сердцах и умах миллионов поклонников по всему миру, и он будет жить ещё долгие годы, — говорится в заявлении.

Первый выпуск «Ходячих мертвецов» вышел в октябре 2003 года, и за 15 лет своего существования помимо двух сериалов комикс-серия обросла несколькими романами и играми, в числе которых небезызвестное интерактивное приключение The Walking Dead от Telltale Games.

Ранее News.ru рассказал, что AMC и студия Survios анонсировали The Walking Dead Onslaught, VR-проект, основанный на популярном зомби-сериале. Игроки смогут взять на себя роль одного из героев шоу.