В Интернете появился шуточный видеоролик, в котором главный персонаж «Игры престолов» Джон Сноу извинился за финал сериала.
Мне жаль, что вы потратили своё время на это. Мне жаль, что окончание «Остаться в живых» нас ничему не научило, — сказал Сноу.
Далее артисты сожгли сценарий финального сезона сериала.
Как ранее писал News.ru, доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского университета Дарья Васильева заявила, что многие персонажи сериала «Игра престолов» имеют общие черты с героями русского фольклора.