https://static.news.ru/photo/1777993a-b787-11e9-948a-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Дрянь» Фото: Two Brothers Pictures

Награды за выдающиеся достижения в области телевидения вручила американская Ассоциация телекритиков. В номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» победило шоу «Дрянь».

Как сообщает издание Collider, приз за лучший мини-сериал получил «Чернобыль». Приквел телехита «Во все тяжкие» — «Лучше звоните Солу» — стал лучшим драматическим проектом. Призы в четырёх номинациях завоевал комедийный сериал «Жизни матрёшки». А лучшим новостным и информационным проектом признан скандальный документальный фильм о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд».

Как писал News.ru, исполнительный продюсер и сценарист сериала «Чернобыль» Крейг Мэзин рассказал, что создателям пришлось вырезать из ленты важную серию. По его словам, в картине должен был появиться эпизод, в котором член партии рассказывает местной жительнице об аварии. Он убеждает её, что ничего страшного не произошло. В следующей сцене он же просил начальство отменить первомайский парад в Минске.