Награды за выдающиеся достижения в области телевидения вручила американская Ассоциация телекритиков. В номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» победило шоу «Дрянь».
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Как писал News.ru, исполнительный продюсер и сценарист сериала «Чернобыль» Крейг Мэзин рассказал, что создателям пришлось вырезать из ленты важную серию. По его словам, в картине должен был появиться эпизод, в котором член партии рассказывает местной жительнице об аварии. Он убеждает её, что ничего страшного не произошло. В следующей сцене он же просил начальство отменить первомайский парад в Минске.