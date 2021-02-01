Задержания и уголовные дела: по итогам протестов 31 января

31 января, очередной день несогласованных протестов объявленных по всей стране сторонниками Навального, обернулся беспрецедентными в новейшей истории России задержаниями. По предварительным данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», задержано 5135 человек. Из них 1653 в Москве и 1159 в Санкт-Петербурге. Из остальных городов больше всего задержанных в Красноярске — 194, Нижнем Новгороде — 182, Воронеже и Владивостоке — по 122, а также в Новосибирске — 103 человека. Во Владивостоке в том числе активно задерживали подростков — в отделы внутренних дел доставили 25 несовершеннолетних.

При этом источник «Интерфакса» сообщил, что в отношении участников московской акции протеста выписано свыше двух тысяч административных протоколов, в основном о нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст 20.2 КоАП РФ) и участии в несанкционированном митинге (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). 20 протоколов составлены по статье о повторном нарушении порядка проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Всего по словам этого источника в Москве было задержано 2400 человек.

В Петербурге для назначения административных арестов участникам акции суды работали ночью, рассмотрев и отправив под арест 46 человек. Всем им вменяли «нарушение общественного порядка» (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). В Петербурге среди задержанных оказался рэпер Оксимирон, который вышел на акцию протеста в свой день рождения.

Один из задержанных, которому Петроградский районный суд назначил 10 суток ареста, пояснил на заседании, что спешил на день рождения к другу в спорт-бар, но случайно оказался около ТЮЗа, где к нему подошёл сотрудник полиции, улыбнулся, взял его под локоть и аккуратно препроводил в автобус, на котором он был доставлен в 18-й отдел внутренних дел. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Другой предполагаемый нарушитель также вину не признал, «пояснил, что шёл мимо ТЮЗа в музей фотографии на станции метро „Петроградская“. Два остальных правонарушителя просто шли мимо». Так выглядят типичные отчёты судебных пресс-служб.

Также сообщается о применении в Петербурге слезоточивого газа и электрошокеров. Так, в пути колонны от Театра юного зрителя до Законодательного собрания на Сенной площади участники акции вступили в стычку с ОМОНом, пытаясь отбить задержанных. В ответ против них был применён газ. Кроме того, один из полицейских демонстративно направил в протестующих табельный пистолет, когда те угрожающе стали преследовать его и нескольких его коллег.

В Казани силовики уложили около 50 протестующих лицом в снег недалеко от местного кремля. Это объяснили тем, что мест в автозаках на тот момент не оставалось.





По данным Профсоюза журналистов и работников, 31 января в разных города были задержаны не менее 82 журналистов. Из них, как сообщает «ОВД-Инфо», 22 человека в Москве, 7 — в Петербурге, 6 — в Самаре, по 4 — в Сочи и Хабаровске. Однако Союз журналистов России зафиксировал задержания только 35 работников СМИ, из которых, по словам главы организации Владимира Соловьёва, большинство были отпущены после проверки документов. Разночтение в цифра, скорее всего, объясняется тем, что СЖР, в отличие от Профсоюза, не относит к журналистам работников незарегистрированных СМИ и редакций Youtube-каналов. При этом СЖР обещал разобраться со всеми случаями задержаний коллег.

Но самым скандальным стало задержание главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова накануне акции, днём 30 января, когда он вышел во двор гулять с малолетним сыном. На него сначала был составлен протокол за участие в акции 23 января, хотя в этот день он находился дома, а затем документы переписали, сделав объектом правонарушения его твит, посвящённый предстоящей акции 31 января. На 3 февраля назначена дата суда над журналистом.

По данным правозащитной организации «Агора» (российский Минюст также признал её иноагентом), число уголовных дел в связи в протестами 23 и 31 января достигло 40. Они возбуждены в 18 регионах России.

Так в Петербурге возбудили два уголовных дела о насилии в отношении силовиков (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Один мужчина задержан, пока он в статусе подозреваемого. 31 января на Пионерской площади города он кулаком ударил по шлемам двух полицейских.

В Тольятти по той же статье задержали 21-летнего Константина Муратова.

В Челябинске возбудили два уголовных дела: о перекрытии дорог (ч. 1 ст. 267 УК РФ) и о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста (ст. 151 УК РФ).

В Москве возбудили новое уголовное дело об умышленном блокировании транспортных коммуникаций, создавшем угрозу жизни (ч. 1 ст. 267 УК РФ).

В столице также задержан бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (признан российским Минюстом так называемым иностранным агентом) Николая Ляскина — он стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК РФ) во время проведения акций.

В Москве, Самаре, Челябинске и Владивостоке задержанных на акции допрашивали по делам о перекрытии дорог (ч. 1 ст. 267 УК РФ). Также в рамках этих дел были проведены обыски у ряда активистов.

По данным источника ТАСС, около 15 участников акций протеста в Москве, прошедших в воскресенье, 31 января, могут быть привлечены к уголовной ответственности по делу о нападении на полицейских.

В Казани после акции 31 января проводится проверка по статье о применении насилия к представителю власти.