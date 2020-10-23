Вытаптывание семиотического поля: Садовничего просят не губить институт МГУ

Сотрудники Института мировой культуры (ИМК) обратились к ректору МГУ Виктору Садовничему с просьбой сохранить это структурное подразделение вуза от закрытия или оптимизации. После смерти в октябре 2017 года основателя и директора этой научной организации, известного лингвиста, переводчика, семиотика и антрополога Вячеслава Иванова университет не назначал новое руководство ИМК. Кроме того, в институте прошли сокращения около 40% сотрудников. При том что учёные получали «копеечные» зарплаты, они не хотят уходить со своих должностей, полагая, что это приведёт к потери целой научной школы, признанной во всём мире. NEWS.ru разбирался в этой истории и попытался понять, как она соотносится с анонсированной реорганизацией МГУ.

Подвешенное состояние

На сайте учреждения сообщается, что 19 октября коллектив ИМК обратился к Виктору Садовничему с просьбой сохранить это научное подразделение. Как рассказывает NEWS.ru заведующий институтским отделом культуры древности Алексей Лидов, от ректора МГУ он и его коллеги хотят узнать, что происходит и почему «готовится ликвидация института». Учёный объяснил, что в первую очередь авторов петиции тревожат два момента.

Виктор Садовничий Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во-первых, три года ректорат не назначал даже исполняющего обязанности директора после смерти основателя и руководителя института, академика Вячеслава Всеволодовича Иванова. Это показывало, что администрация МГУ никаких серьёзных планов на ИМК не строит. Научная работа продолжалась и весьма успешно, но помимо научной работы есть и чисто административные вещи вроде приёма или увольнения сотрудников — это десятки сюжетов, которые не могли быть реализованы именно из-за того, что ректорат не назначал руководителя, несмотря на наши обращения. Во-вторых, были уволены все совместители — это восемь человек. Ещё трём постоянным сотрудникам на полной ставке не продлили контракты и на их место не объявили конкурс. Сократили реально больше трети института без объяснения причин и с нарушением трудового законодательства. У нас были многие ведущие учёные, которые параллельно работают в главных гуманитарных академических институтах. Некоторые уволенные были руководителями целых научных направлений, и теперь непонятно, кто и как будет за эти направления отчитываться и кто их вообще будет вести. Алексей Лидов заведующий отделом культуры древности Института мировой культуры МГУ имени Ломоносова заведующий отделом культуры древности Института мировой культуры МГУ имени Ломоносова

Учёный напомнил, что ИМК был создан в начале 1990-х годов по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего и академика Вячеслава Иванова. Институт стал «единственным в своём роде» центром по изучению семиотики культуры в разных аспектах.

У нас очень сильное лингвистическое подразделение, где работает группа, изучающая мёртвые и умирающие языки. Это и направление иерокопии — исторического изучения практики создания сакральных пространств, наш приоритет, который признан во всём мире. Это и центр исследований в области христианской культуры, это и разработки в области западноевропейской медиевистики. К нам на конференции приезжают крупнейшие учёные. Все эти направления представлены учёными с мировыми именами. За последние пять лет нами было проведены три международные конференции с участием лучших специалистов из Америки и Западной Европы, — рассказывает Лидов.

По словам сотрудника ИМК, в институте сегодня одновременно работают лингвисты, искусствоведы, филологи и историки. И в случае уничтожения этого научного центра «его будет нечем заменить, потому что в МГУ нет ни одного подразделения, которое бы междисциплинарно занималось проблематикой семиотики культуры». Представитель первичной организации профсоюза «Университетская солидарность» в МГУ Михаил Лобанов утверждает, что при сокращении сотрудников ИМК были нарушены две нормы Трудового кодекса.

Совместители были уволены задним числом. Это незаконно. По закону, раз их не уведомили о расторжении договора в связи с его окончанием, то договор должен был стать бессрочным (ст. 58 ТК РФ). Кроме того, есть штатные сотрудники, которые прошли процедуру переизбрания по конкурсу, но с ними не были заключены новые трудовые договоры. Это тоже нарушение закона. Прохождение конкурса уже создаёт трудовое отношение (ч. 2 ст. 16 ТК РФ). Михаил Лобанов представитель первичной организации профсоюза «Университетская солидарность» в МГУ представитель первичной организации профсоюза «Университетская солидарность» в МГУ

Источник NEWS.ru в МГУ сообщил, что к ИМК были вопросы из-за персональных рейтингов преподавателей и других показателей. В частности, представитель администрации вуза указал, что у института «всего один внешний грант», из-за чего учёные получают мало денег по бюджетным ставкам от правительства. При этом некоторые подразделения вуза, которые «должны сделать исследований на 4 млрд в консорциуме за 5–7 лет». Это могло быть связано с тем, что ИМК не является основным местом работы некоторых научных сотрудников, с которыми вуз разорвал трудовые отношения.

Собеседник редакции добавил, что последнее время обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе ИМК с участием деканов философского, филологического и исторического факультетов МГУ. При этом «системообразующим человеком» был руководитель философского факультета Владимир Миронов, который скончался 20 октября. Из-за этого ситуация остаётся подвешенной.

По мнению Алексея Лидова, «показатели эффективности» можно посчитать так, что они «всегда будут негативными».

Если смотреть объективно, то за последние пять лет сотрудники института, которых не очень много, опубликовали около 100 научных статей в элитных международных журналах, а также 10 монографий, в том числе с международным участием. Для института, в котором официально работает 20 человек, это совсем неплохой результат, — отмечает учёный.

Говоря о встрече руководителей трёх факультетов МГУ, на которой якобы решалась судьба ИМК, Лидов сказал, что «знал о том, что профессору Миронову было поручено [заниматься этим вопросом]».

Около месяца назад состоялась встреча трёх деканов гуманитарных факультетов по поводу нашего института, но о её результатах мне неизвестно. Ректорат с нами не встретился ни разу и не направлял никаких бумаг. Сейчас нет ясности относительно перспектив института на фоне полного нежелания руководства МГУ обсуждать с кем-либо проблемы ИМК. То есть мы видим разгром института, — продолжает Алексей Лидов.

Он считает, что ИМК «очень плохо вписывается в бюрократические схемы, удобные администрации». По мнению учёного, институт «всегда был готов к расширению своей деятельности». Также Лидов говорит, что сотрудники института «получают крайне скромные зарплаты». По его словам, зарплата заведующего отделом на полной ставке составляет 26 тысяч рублей в месяц «со всеми выплатами».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поскольку речь идёт о 20 сотрудниках, ИМК в рамках бюджета университета — это какие-то ничтожные доли процента. То есть с точки зрения ущерба для экономики это просто ничто. Мы наблюдаем несоответствие затрат и усилий результату. Вред от уничтожения института очевиден, а результат смехотворен. Непонятно, ради чего убивается институт и его коллектив и кто от этого выиграет, — удивляется учёный.

В свою очередь Михаил Лобанов с пессимизмом отмечает, что «это относительно типичная для МГУ ситуация, когда после смерти своего лидера небольшое подразделение попадает в уязвимое положение». В результате, «если у руководства снова просыпается желание продемонстрировать властям, что оно движется в сторону оптимизации и сокращений, то такие подразделения часто становятся первыми жертвами».

Печальный факт состоит в том, что университетская бюрократия не смотрит на содержательную сторону дела, исследовательские достижения и перспективы сотрудников, а просто съедает тех, кого сейчас проще съесть. Ровно по той же причине и логике всегда под ударом первыми оказываются и совместители. У них договор всего на один год, и его можно просто не продлить, — констатирует Лобанов.

Его коллега из «Университетской солидарности» Илья Гурьянов подчёркивает, что академическому сообществу следует бороться за восстановление уволенных сотрудников, если они сами захотят вернуться, а если не захотят, то «нужно добиться от университета объявления конкурса на эти ставки». Активист видит опасность реорганизации ИМК в том, что даже те члены учёного совета МГУ, которые против этой меры, «могут в пакете документов проглядеть соответствующее решение». В результате потом его трудно будет «отменить и переиграть».

Курс на всеобщую реорганизацию

Примечательно, что происходящее в ИМК совпало по времени с нововведениями во всём МГУ, против которых ранее выступали сотрудники главного вуза страны. Так, 5 октября ректор Виктор Садовничий на конференции трудового коллектива и обучающихся представил Программу развития университета до 2030 года. Как сообщает журнал DOXA, согласно этому документу, в МГУ планируется создать семь научно-образовательных школ. Каждая из них будет создана на основе нескольких факультетов или институтов, на базе которых откроются новые магистерские программы. При этом Садовничий заверил, что реформа не означает ликвидацию самих факультетов.

В настоящее время, как отметил Садовничий, проекты школ «находятся на экспертизе очень солидных внешних жюри из выдающихся учёных страны». У каждой школы появится «международный наблюдательный совет и потенциальные работодатели, которые будут следить за деятельностью таких школ».

Впервые о планах руководства вуза изменить его структуру сообщила Инициативная группа МГУ ещё 24 апреля. Тогда говорилось, что дублирующие друг друга факультеты реорганизуют в 14 высших школ, а не семь, как было объявлено в октябре.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

При этом в Инициативной группе МГУ отмечали, что реформа преподносится администрацией университета «как „решённое наверху“ дело». Ещё в январе 2019 года об упразднении дублирующих специальностей в вузах говорил президент Владимир Путин на заседании Попечительского совета вуза, но «имея в виду экономику и менеджмент, а не точные и естественные науки».

Сама идея свести до минимума роль факультетов не нова: в 2014–​2018 годах похожие административные реформы были проведены в СПбГУ, МФТИ и ВШЭ. По отзывам сотрудников этих вузов, реорганизации не принесли созидательных результатов, а привели к централизации управления, новой волне бюрократизации, лишению факультетов и кафедр остатков автономии, увольнению неугодных сотрудников и медийным скандалам, — напоминали в Инициативной группе МГУ.

Активисты отмечали, что «нынешний ректорат МГУ не имеет морального права ликвидировать или вливать в состав новых структур старые факультеты Московского университета». Они увидели «в механизме создания школ угрозу окончательного уничтожения университетского самоуправления и построение неприемлемой для развития науки и образования вертикали власти».

Если заявленная ректором реформа будет проведена, то она приведёт не к оптимизации бюрократического аппарата, а к его увеличению — через создание дополнительных деканатов школ. В выигрыше окажутся созданные в последние двадцать лет околонаучные факультеты с приоритетом платных мест, на которых нашли своё пристанище бизнесмены и чиновники, — считают в Инициативной группе МГУ.

Университетские активисты подчёркивали, что структурные изменения в вузе «должны проходить после полноценного обсуждения со всеми студентами и преподавателями».

Неформальное объединение академиков и членов-корреспондентов РАН «Клуб 1 июля» выразило «глубокую озабоченность» в связи с изменениями структуры МГУ. По его мнению, пример МГУ вдохновит другие вузы и это поставит «окончательную точку в чреде разрушительных преобразований системы высшего образования, начатых уже много лет назад без ясного смысла и целей и вопреки мнению учёных и преподавателей».

В Сети появилась петиция студентов «против реорганизации факультетов», которую подписали более 28 тысяч человек.

Как считает Алексей Лидов, ситуация с подвешенным положением ИМК вписывается в историю с реорганизацией всей структуры МГУ. Михаил Лобанов подозревает, что данная история не связана «с пресловутой „реформой“ МГУ». Он добавил, что «Университетская солидарность» будет помогать коллективу института «защитить и сохранить себя», а также вместе с сотрудниками ИМК «отстаивать эту позицию перед ректором и в публичном пространстве».

В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.