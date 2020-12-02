Воспитывался работником морга: что известно о поволжском душителе

В ночь на 1 декабря в Казани был задержан 38-летний Радик Тагиров — вероятно самый разыскиваемый российский маньяк последних лет. Ему приписывают до 32 жертв. По данным следствия, переезжая из города в город, он совершал преступления, под видом работника социальных или коммунальных служб проникая в квартиры пожилых женщин и убивая их, после чего умело скрывал за собой следы. Все что известно о преступнике и его задержании на данный момент — в материале NEWS.ru

Согласно официальной информации Главного следственного управления Следственного комитета, Тагиров был задержан в рамках расследования серии из 26 убийств пожилых женщин (пока официально фигурирует такая цифра), совершённых в 2011-2012 годах. Причём они происходили на территории 12 регионов в Центральном, Приволжском и Уральском федеральном округе. Как правило убийства сопровождались кражами из квартир жертв.

Все прошедшие годы следствие по делу не приостанавливалось, несмотря на то, что реальных результатов не давало. Как пишет Следственный комитет, «на основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом». На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий.

К расследованию были привлечены криминалисты СК, МВД, а также ФСБ России. В итоге, после проведения более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз удалось установить совпадение в базах учета, которые ведут правоохранительные органы. А именно нашлось совпадение ДНК с материалами, в своё время отобранными у жителя Казани Радика Тагирова, который на тот момент работал слесарем. Тагиров в 2009 году задерживался и был судим за кражу, а также незаконное хранение оружия.

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Он был задержан и, как утверждает СК, дал признательные показания, у подозреваемого взяты новые генетические образцы, по которым назначена экспертиза. Уже объявлено о намерении взять Тагирова под стражу.

По версии следствия, мужчина проникал в квартиры пенсионерок под благовидным предлогом, представляясь работником социальных или коммунальных служб — к последним он действительно имел отношение. Заходя внутрь он всегда действовал в перчатках, а после убийства, в основном путём удушения, он рассыпал по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа собак. Из квартир жертв он забирал ценности, после ухода закрывал дверь на ключ — таким образом о смерти одинокой пенсионерки узнавали далеко не сразу.

Следственный комитет также опубликовал видеозапись допроса задержанного. Тот рассказал, что жертв выбирал случайно.

Возле рынков смотрел, возле магазинов, с сумками. И провожал до дома. Иногда звали, иногда напрашивался. Представлялся сотрудником управляющей компании, чистящей вентиляционной шахты. Душил, закидывал руку со стороны спины. Все. И держал до тех пор, пока не уснет, пока не упадет, — пояснил он на допросе.

По его словам, удушение как способ убийства он выбрал так как считал его наиболее безболезненным.

Предположительно, первое убийство Тагиров совершил в Казани в 2011 году, там же вскоре задушил ещё девять пожилых женщин, ограбив их квартиры. К некоторым из жертв он попадал домой, знакомясь на улице и предлагая помочь донести тяжёлые сумки.

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Выжила лишь одна из жертв, и тут преступнику повезло — она не смогла его опознать, так как была слепой. В городе Волжске он чуть не попался — задушил пенсионерку проводом от утюга и начал искать в квартире ценности, в этот момент в квартиру зашел её сын. Чтобы скрыться, Тагирову пришлось выпрыгнуть со второго этажа.

В СМИ убийцу называли «Поволжским душителем». Похожие по почерку преступления происходили также в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Ижевске, Перми и в Уфе. Именно там в 2012 году произошло последнее приписываемое Тагирову убийство. У следствия была улика — генетический материал убийцы, оставшийся на его платке и зажигалке, которые попали в руки правоохранителей — их он забыл на месте преступления в Екатеринбурге. Похожее ДНК много лет искали у бывших заключённых, наркоманов стоявших на учёте, в какой-то момент следователи считали что преступник уже умер — именно поэтому серийные убийства с одним почерком прекратились. В 2017 году следствие поняло, что он как минимум какое-то время жил в Татарстане, там началась масштабная проверка подозреваемых по известным приметам. Именно перебирая их, вышли на Тагирова. Перед этим за информацию о преступнике назначали награду в 3 млн рублей.

Соседка родителей Тагирова рассказала РИА «Новости», что в последнее время тот по этому адресу не жил, однако рос в обычной семье и агрессивным или асоциальным поведением не отличался.

Он навещал родителей, но не жил. Так ничего сказать не могу. Вырос при нас, нас никого не обижал, рос в нормальной семье: бабушка, мама, папа, сестра, все было хорошо, учился в школе, — цитирует РИА «Новости» женщину.

Она также сообщила, что родители Тагирова в шоке от произошедшего и вынуждены были прибегнуть к помощи успокоительных лекарств.

Знакомый Тагирова рассказал «Москве 24», что его отец работал в морге. Про мать ничего неизвестно, как и про жену. «Смех у него такой неприятный иногда был и шутки», — заявил собеседник канала. Он добавил, что Тагиров занимался самбо, однако агрессии к другим не выказывал, хотя бойцовские приемы ему приходилось иногда применять в драках. В последнее время он работал на стройке.