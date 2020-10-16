Внеклассовая борьба: чем опасно решение Собянина об удалённом обучении

Родители раскритиковали решение московских властей о переводе на дистанционное обучение учащихся средних и старших классов из-за бушующей в стране второй волны коронавируса. Помимо этого, вопросы вызывает и решение оставить в школах маленьких детей — основных распространителей COVID-19. Это идёт вразрез с практикой других стран, столкнувшихся с болезнью. Насколько потенциально опасна стратегия московских властей, разбирается NEWS.ru.

«Дистанционное обучение — безобразие»

Решение о том, что до 1 ноября дети 6–11 классов будут учиться дистанционно, было сразу воспринято в штыки родительским сообществом. Так, по мнению главы Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой, такой формат образования дискредитировал себя во время прежнего режима самоизоляции.

Я не медик, чтобы оценивать необходимость перевода детей на дистанционное обучение. Но то, что само по себе дистанционное обучение — это безобразие, а никакое не обучение, это сто процентов. От лица родителей могу сказать, что это то, чего они больше всего не хотели, боялись. Угроза коронавируса гораздо в меньшей степени пугает, нежели перевод детей на дистанционное обучение. Это связано с тем, что нет личного контакта педагога и ученика. Дети фактически занимаются самообразованием. Когда должна быть серьёзная мотивация, чтобы он сидел и извлекал знания. 10–11 классы — ещё может быть, но младшая и средняя школа — это совершенно исключено. Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ

Она добавила, что учащиеся шестого класса должны находиться дома вместе с родителями, но некому будет подталкивать детей к учёбе, если родители будут продолжать работать.

В мэрии объяснили решение об отправке на дистанционное обучение учащихся средней и старшей школы тем, что на долю этой возрастной категории приходится две трети заболевших детей и они больше подвержены риску заражения COVID-19. Однако вопросы вызвало решение не переводить на дистанционку маленьких детей, с учётом того, что ранее их называли самыми опасными распространителями болезни, так как они чаще всего переносят её бессимптомно.

Так, систематизация данных 500 тысяч заболевших показала, что чаще всего распространителями COVID-19 становились дети и молодые люди.

Мировой контекст

Владимир Федоренко/РИА Новости

Считающийся самым авторитетным научным журналом Science опубликовал масштабное исследование о «предпочтениях» COVID-19. Согласно ему, наибольшая вероятность заразить друг друга существует у детей в возрасте до 14 лет (также у людей старше 65). Исследование показало, что именно люди примерно одного возраста могут перенять друг от друга болезнь. При этом уровень смертности увеличивается с 0,05% в возрастном промежутке 5–17 лет до 16,6% у тех, кто старше 85 лет. Какой-то серьёзной разницы по половому признаку учёные выявить не смогли. Также они выяснили, что 70% заражённых не передавали вирус кому-то другому. Зато 8% больных заражали 60% людей. «Суперзаразителями» чаще всего выступают не дети, а люди в возрасте от 20 до 45 лет.

Неоднозначным выглядит решение Собянина и на фоне ограничений, с которыми пришлось столкнуться детям по всему миру. Так, в Оттаве многие отказались от празднования Хеллоуина, точнее от того, чтобы отпускать своих чад ходить по домам и выпрашивать конфеты, как это принято делать в этот праздник. В США даже после снятия многих ограничений власти решили применить более гибкий, чем столичная мэрия, подход. А именно разрешать или запрещать обучение исходя из того, сколько зарегистрировано подтверждённых случаев заражения относительно общего числа проживающих в относящемся к школе округе. В Калифорнии порог — 49 заражений на 100 тысяч человек в течение недели, в Вашингтоне — 75 на 100 тысяч, а в Орегоне всего лишь 30 и меньше 10 заражений на 100 тысяч, чтобы на небольшой срок вернуть старшеклассников к обучению.

Впрочем, ряд экспертов в разговоре с NEWS.ru поддержали решение мэрии. Так, иммунолог Владимир Болибок назвал его «обоснованным и правильным».

Перевод части учеников на удалёнку приведёт к снижению того большого прироста пациентов, который есть сейчас. Решение мэра в первую очередь поможет сохранить здоровье многих возрастных преподавателей. Ведь в старших классах, в отличие от младших, уроки у школьников ведёт множество учителей. Владимир Болибок врач — аллерголог-иммунолог врач — аллерголог-иммунолог

Эксперт добавил, что по-хорошему переводить учеников на дистанционный формат обучения нужно было ещё с начала учебного года. Это могло бы помочь избежать той негативной динамики распространения инфекции, которая наблюдается в настоящее время.

На «мыльнице» не научишься

Виталий Тимкив/РИА Новости

Член Российской академии естественных наук Анатолий Альтштейн призывает не переоценивать полезность от каких бы то ни было ограничительных мер.

Маленькие дети — это та группа, которую труднее всего обучать онлайн, поэтому решили их допустить к занятиям. Более старших будут обучать онлайн — это немножко снизит контакты. Но насколько это имеет значение, я бы не взялся авторитетно комментировать. Это частичные меры, и действия их будут частичны. Тут нет каких-то эффективных решений. Как делают, так и делают. Мы должны ждать вакцины. Маски, дистанцирование, самоудалёнка — это полезно в эпидемическом плане, только и всего. Анатолий Альтштейн вирусолог и академик РАЕН вирусолог и академик РАЕН

Схожим образом думает и представитель профсоюза «Альянс врачей», фтизиатр Наталья Эйсмонт.

Никому пока ещё не понятно, как ведёт себя коронавирус. Одни говорят, что у переболевших иммунитет вырабатывается. Геннадий Онищенко вчера сказал, что люди повторно заболевают и что у таких ещё и хуже всё — выше уровень летальности. Правильно ли поступил Собянин, покажут время и дальнейшая научная информация по изучению коронавируса. Наталья Эйсмонт доктор медицинских наук, врач-фтизиатр доктор медицинских наук, врач-фтизиатр

Депутат и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал NEWS.ru о том, как он видит ситуацию с коронавирусным карантином в столице.

Переводя на дистанционное обучение, нужно жёстко смотреть на то, какие условия есть у детей. В наличии ли технические средства для обучения? Потому что смотреть в телефон-«мыльницу» — это несоответствие гигиеническим требованиям. Каждому нужна отдельная комната, столы, стулья, но такие условия есть не у всех. Вот у меня три внука, я два компьютера для них, если что, найду, а для третьего есть только телефон. Но на нём не научишься. Геннадий Онищенко депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора

Парламентарий добавил, что если бы переводом учеников на дистанционное обучение занимался бы он, то делал бы это более точечно.

Нужно переводить на домашнюю учёбу не всех и всё сразу, а там, где появилось заболевание, — для купирования очага. То есть за раз только класс или одну школу переводить на удалённое обучение. Не считаю при этом решение отправлять детей только младших классов совершенно неправильным, но предпочтительнее была бы избирательность. Однако раз уже решили, то нужно максимально всех обеспечить техническими средствами, — подытожил бывший глава Роспотребнадзора.

15 октября в России был установлен рекорд по числу умерших за сутки от COVID-19 — 286 человек. Общее число жертв вируса в стране достигло 23,4 тысячи. При этом в последние дни каникул доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%. Но в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растёт.

Напомним, что о новых правилах обучения для школьников было объявлено 14 октября. Согласно им, обучающиеся в 6–11 классах будут получать знания в дистанционном режиме до 1 ноября. Помимо этого, на тот же срок закроются различные детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства города. Аналогичные рекомендации были переданы негосударственным учреждениям дополнительного образования.

Также в мэрии объявили о вводе нового формата обучения — тьюторства. В отдельных классах уроки временно будут вести студенты и выпускники педагогических вузов, а опытные учителя будут контролировать процесс в дистанционном формате в качестве старших наставников. Эта мера направлена на снижение угрозы заражения COVID-19 учителей старшего возраста и тех, у кого есть хронические заболевания. Сергей Собянин назвал меры «непростыми», но «необходимыми» и выразил надежду, что благодаря Московской электронной школе со всеми вызовами получится справиться.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.