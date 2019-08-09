В Вологде уже больше года не утихают протесты. Исторический облик города под угрозой — знаменитую по всем открыткам набережную решили «благоустроить», закатав в бетон. Проект обошёлся бюджету в 260 млн. руб. News.ru разбирался в хитросплетениях вологодской власти и бизнеса.

Не столь яркое, как московские акции, освещение в федеральной прессе получили протесты вологжан против бетонирования исторической части города. Люди недовольны проектом благоустройства Набережной VI Армии от моста 800-летия до улицы Гоголя. Почти 3 километра природной береговой линии планируется залить бетоном.

maps.google.com

Эксперты-архитекторы считают, что такой метод берегоукрепления давно устарел. В развитых странах уже 50 лет никто не превращает береговую линию в мрачные бетонные склоны.

За те же деньги можно осуществить массу эффективных проектов со скамейками, велодорожками, не нанося при этом ущерб природе, — считают архитекторы.

Но примеры успешно благоустроенных набережных необязательно искать за рубежом. Так, на родине автогиганта «КамАЗ» — в Набережных Челнах — благоустройство береговой линии реки Мелекески обошлось властям в два с половиной раза дешевле — 98 млн. За эти деньги челнинцы получили амфитеатр и круглую сцену, спуски к воде, оригинального дизайна скамьи и уличные фонари, а также качели и детские игровые зоны. Протяжённость набережной им. Габдуллы Тукая составила около 2,5 км — почти столько же, сколько в Вологде (2,8 км).

vk.com/vologda_otebe

Поддержку протестному движению выразили различные медийные персоны. Журналист Алексей Черёмушкин опубликовал видеозапись со стихотворением на своей страничке в «Facebook»:

За зелёную набережную



Бетон не утонет во времени. В нём

Навсегда отпечаталась пара имён —

Тех, кто к городу глух, и на дух его не

переносит, но врёт, будто им восхищён.

Века разменять хотят по рублю,

Опостылел им — всем недовольный — люд,

Надоели диванные критики, митинги

Портят им рейтинги, раздражают.



И ты знаешь, увы, где-то правы они:

Нам бы надо поднять то, что ниже спины,

И собраться, и выйти туда, где нужны мы —

На площади возле стены

Белокаменного пока что Кремля.

Ведь бетон доползёт до него, до меня,

До тебя, до детей наших, только тогда

Будет поздно, приятель, что-то менять.

Стихотворение произвело впечатление на музыканта Бориса Гребенщикова. В комментариях артист проявил солидарность к протестующим и сообщил, что Вологда для него — одно из любимых мест в России. Не остался в стороне и урбанист Илья Варламов, он также раскритиковал проект.

Мне кажется, в нынешней ситуации превращать набережную в откос автомобильного шоссе — большая ошибка. Естественные заросшие берега реки сегодня — часть исторического пейзажа города. Они такие, какими были 100, 200 лет назад. В центре города ничего особо не изменилось, и в этом ценность Вологды. Тем более есть возможность очень интересно облагородить эти берега: сделать деревянные дорожки над водой, пирсы, обустроить спуски. Возвращение природы в города — последний мировой тренд. Москва строит Зарядье за миллиарды рублей, пытаясь разбавить бетонные джунгли природой. А Вологда ту красоту, что у неё есть, спешит закатать в бетон, — отзывался о программе благоустройства вологодской набережной Илья Варламов в своём блоге.

Администрация города уверяет горожан, что укрепление берегов — лишь первый этап масштабной программы благоустройства. В дальнейшем планируется создать пешеходные зоны и площадки для отдыха.

Мы планируем несколько проектных решений, в том числе создание пешеходных зон от моста 800-летия до Соборной горки. Сейчас, как правило, большинство туристов не выходят за пределы центра города, а именно со стороны Заречья можно наблюдать те самые «открыточные» виды на Вологодский кремль и другое, которыми знаменита Вологда, — рассказал порталу Вологда.рф заместитель начальника Департамента градостроительства Вологды Александр Борисовский.

Запланированные проектные решения, вероятно, ещё не нанесены на бумагу. В контракте, размещённом на портале zakupki.gov.ru указаны сроки проведения работы. В документах нет ни слова о благоустройстве.

zakupki.gov.ru

Стоимость проекта оценена в 265 181 410 рублей. Длина реконструируемого участка 2,8 км. Финансирование осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса российской федерации в 2012 — 2020 годах» Федеральным агентством водных ресурсов РФ. Разработка проекта осуществлялась по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2016 годы)» Министерства культуры РФ на основании муниципальной программы «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды на 2009-2019 годы» и стратегии развития туризма на период до 2025 года «Насон-город». Эта городская программа благоустройства по непонятным причинам легла в основу получения денег из программы федеральной, цель которой — берегоукрепление, что не является благоустройством.

Подряд на четверть миллиарда рублей получила известная в Вологде фирма ООО «Магистраль». По данным Контур-фокус, с момента возникновения в 2010 году организация успешно участвует во многих местных госзакупках. За это время ООО «Магистраль» подала 136 заявок на участие в тендерах, из которых выиграла 125 на общую сумму 4,2 млрд. рублей. Проверить впечатляющую конкурентоспособность компании путём сравнения с аналогичными невозможно — сайта у вологодской «Магистрали» нет, а на телефон компании никто не отвечает.

Штат сотрудников строительной корпорации равен количеству судебных исков против неё — 17. Организация помимо прочего занимается ремонтом автодорог и претензии, в основном, связаны именно с этой её деятельностью. Из-за плохого дорожного покрытия автовладельцы попадают в ДТП, после чего подают заявления на городскую администрацию. Та, в свою очередь, перекладывает ответственность на компанию, отвечающую за ремонт и обслуживание аварийных участков.

vologodskygor.vld.sudrf.ru

Из приведённого фрагмента протокола можно сделать вывод о качестве работ ООО «Магистраль». 4 марта 2015 года, всего через 3 месяца после заключения контракта на ремонт дороги (№ 80 от 24.12.2014) некий Соломин М.Ю. угодил в яму и повредил автомобиль на 7 тыс. рублей.

vologodskygor.vld.sudrf.ru

Корпоративный стиль прослеживается и в проекте набережной. По утверждениям местных жителей, работы идут с многочисленными отступлениями и нарушениями: лишний грунт со склонов выбрасывается в русло реки, работа кипит в опасной близости от объектов культурного наследия, на протяжении практически всей набережной — 2 км. — бетонный ростверк, вопреки плану, слишком выглядывает из воды.

Возникает закономерный вопрос, как фирма с плохим портфолио и шлейфом из судебных исков получает всё новые многомиллионные контракты от государства? Ответ стоит искать среди учредителей и бенефициаров компании. По данным Контур-фокус, ООО «Магистраль» зарегистрировал в октябре 2010 года некий Вячеслав Алексеевич Волков. Рогом изобилия для фирмы стал департамент городского хозяйства г. Вологды. Несколькими месяцами ранее, в феврале 2010 года, начальником упомянутого департамента был назначен Алексей Осокин. Сейчас Осокин под следствием, дожидается суда по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Алексей Осокин Вологда.рф