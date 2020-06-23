Очередная история с травмирующей перевозкой животных произошла на борту «Аэрофлота». После январского инцидента с погибшими котами, в июне пострадала собака, летевшая из Москвы в Симферополь с пассажиркой Ольгой Ильичёвой. На этот раз животное выжило, но во время полёта получило травмы — по прилёте в столицу Крыма женщина увидела своего питомца в вольере с большим количеством крови. Собака после этого пребывает в состоянии шока. Её хозяева надеются, что лоукостер изменит правила перевозки. NEWS.ru выяснил, на какой стадии ситуация находится сейчас, и есть ли шанс на улучшение отношения главного авиаперевозчика к братьям нашим меньшим.

Шок, кровь и грязь

По прибытии в аэропорт Симферополя 20 июня Ольга Ильичёва получила контейнер, где летела её собака, в кровоподтёках и с грязью. Кровь была в поилке и на морде животного, которое во время полёта, видимо, сильно ударилось зубами и дёснами о дверцу. Как рассказывает дочь пассажирки Кристина, при выдаче окровавленной собаки, никто не оказал помощи.

При обращении к сотрудникам аэропорта, они отвечали, что это не их проблема, что нужно обращаться к представителям авиакомпании. Мама находилась в шоковом состоянии, она плакала, не знала, что делать, к кому можно обратиться, — написала Кристина Ильичёва в Instagram.

kristina_il/instagram.com

В итоге женщине помогли люди, летевшие с ней одним рейсом. Они привели представителей авиакомпании и полицию. В результате Ольга Ильичёва написала в полиции заявление о случившемся. Также она составила претензию к «Аэрофлоту».

По приезде домой мама обнаружила, что все стенки внутри перевозки были в песке, грязи и крови. На собаке были участки засохшей грязи <...>. Мы платим за перевозку животных в багаже, билет за транспортировку собаки примерно стоил столько же, сколько билет моей мамы. Но почему питомцам не могут обеспечить такую же безопасность во время перелёта? Почему я должна бояться сдавать свою собаку на перевоз в багаже и ждать весь перелёт, в надежде, что увижу её живой? — задалась вопросами Кристина Ильичёва.

Как рассказала NEWS.ru её мать, они ходили с собакой к ветеринару, который прописал курс лечения. Животное до сих пор находится в состоянии стресса с травмами головы и пасти.

В суд мы не собираемся подавать, пусть «Аэрофлот» нам ответит для начала. На данный момент собаке плохо, она в состоянии шока и не может находиться одна. Кровотечение закончилось, зубы на месте. «Аэрофлот» на месте подошли и извинились, пообещали в ситуации разобраться. Компенсацию пока не предложили, — сообщила Ильичёва-старшая.

Данную историю женщина решила предать огласке, «не для того, чтобы требовать миллионы и таскаться по судам», а «чтобы [„Аэрофлот“] поменял отношение к животным и к их перевозке».

Необходимо, чтобы они увеличили вес перевозки животных. Их смертей и конфликтов с «Аэрофлотом» не было бы, если бы вес, как на других авиалиниях, был увеличен с нынешних восьми, хотя бы до 10 килограмм. Тогда бы моя собака, которая весит 8,6 килограмма, не покалечилась бы, — продолжила Ольга Ильичёва.

NEWS.ru обратился за комментарием в пресс-службу «Аэрофлота». Как сообщил директор департамента общественных связей компании Михаил Дёмин, «перелёт — всегда большой стресс для животного».

Мы отследили все передвижения клетки, она была аккуратно получена, колёса, в соответствии с требованиями, на время транспортировки демонтированы. Затем она была доставлена на борт, правильно закреплена и в полёте не перемещалась. Также аккуратно разгружена и доставлена в зал выдачи багажа, — сообщил представитель «Аэрофлота».

Также Дёмин, «как собачник со стажем» добавил, что «такое, к сожалению, иногда случается», и «собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полёте».

kristina_il/instagram.com

В свою очередь, Ольга Ильичёва усомнилась в этом, добавив, что её собака обучена к перелётам и перед поездкой в Симферополь она даже дала ей успокоительное.

Пассажиру мы ответим официально, в установленный срок, по окончании выяснения обстоятельств, — резюмировал Дёмин.

Старые порядки в порядке

Как писал NEWS.ru, это не первая история, когда на борту самолётов в России страдают животные, путешествующие со своими хозяевами. Так, в январе, летевший из Нью-Йорка в Софию через Москву пассажир рейса «Аэрофлота» SU101 Максим Чумаченко, вёз с собой трёх котов американской породы колор-пойнт. По прибытии в аэропорт Шереметьево питомцев ему вернули травмированными. В результате двое из трёх четвероногих скончались.

В ноябре 2019 года житель Риги Михаил Галин летел во Владивосток через Москву со своим котом. В латвийском аэропорту у него не возникло никаких проблем, а в московском Шереметьево сотрудница отказалась пускать животное на борт, сославшись на слишком большой вес. Пассажир решил сняться с рейса, найти похожего кота меньшего веса и выдать его за своего питомца. В итоге «Аэрофлот» исключил Галина из программы лояльности и лишил бонусных миль.

В интервью NEWS.ru Михаил Галин сообщил, что они объединились с Максимом Чумаченко на базе общественного объединения пассажиров и организовали встречу, куда пригласили всех российских перевозчиков, представителей аэропорта и Минтранса РФ.

Во время подготовки этой встречи все активно принимали участие, задавали вопросы по повестке. Но в последний день одновременно все отказались прийти. То есть мы открытое письмо написали им всем изначально, что у нас есть предложения, а вы как эксперты сразу можете оценить их реализуемость. Встреча всё равно состоялась, после неё мы сформулировали пакет предложений, который сможет улучшить сервис по перевозке животных. Его мы отправили в Минтранс и Госдуму. Минтранс создал рабочую группу, но результата нет. Видимо, пока у нас не появится законодательно закреплённой ответственности перевозчика и законодательно не будут закреплены права животных, никаких изменений не будет. Михаил Галин владелец кота владелец кота

По его словам, «Аэрофлот» на связь с ним не выходил, но зато другая авиакомпания — S7 — увеличила допустимый вес перевозимых животных с восьми до 10 килограммов. Галин также отметил, что согласно международным правилам авиаперевозки, массу провозимого животного определяет сама авиакомпания — в большинстве стран это 8-10 килограммов, но эти цифры, как отмечает собеседник NEWS.ru, не имеют отношения к безопасности.

«Аэрофлот» на рейсах в США разрешает провоз любых животных эмоциональной поддержки. То есть для американцев мы убираем любые лимиты. Если американский психолог даёт справку, что пассажир боится летать без животного, то в салон он может взять любого питомца, хоть медведя. А нас из-за лишних 500 граммов не пускают в салон,— добавил Михаил Галин.

Он также обратил внимание на то, что после резонансных инцидентов с транспортировкой животных «Аэрофлот» объявил о пересмотре правил их перевозки, «но результата не было». NEWS.ru также задал представителю данной авиакомпании вопрос, собираются ли там менять существующие порядки обращения с питомцами пассажиров, но ответа не воспоследовало.

В подготовке материала участвовала Марина Ягодкина.