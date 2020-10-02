С блэкджеком и школьницами: в России непонятно зачем создают свой TikTok

Свой TikTok должен скоро появиться в России. Пока не до конца ясно, что он будет собой представлять, но чиновники обещают, что, в отличие от оригинала, он будет — что бы это ни значило — более «просвещённым». Это не первая попытка российских властей «утереть нос» иностранным IT-технологиям. Однако до сих пор они заканчивались провалами, сопровождающимися подозрениями в распиле. TikTok тем не менее стоит в стороне, так как одновременно с РФ его пытаются «локализировать» в США, правда, более грубыми методами. Одна из причин — связь приложения с китайской компартией и шпионаж за пользователями. Является ли политика фактором в решении отечественных чиновников и какие перспективы у нашего TikTok — в материале NEWS.ru.

30 сентября во время мероприятия в рамках акции «Мечта учителя» глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал создание отечественной версии TikTok.

Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников. Мы делаем свою видео-конференц-связь, сейчас общаемся с использованием Zoom — зарубежного программного обеспечения. А делаем своё, отечественное, — заявил министр.

Кравцов добавил, что разработка соцсети ведётся совместно с компанией Mail.ru Group. По словам чиновника, русский TikTok должен понравиться школьникам.

Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в Интернете, достаточно плохо влияет, — отметил министр.

ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к разработке платформы, сообщил, что речь не идёт о создании клона TikTok. Вместо этого проект частично будет связан с «возможностями социальных сетей в образовательном процессе». Что касается аналога Zoom, то Сергей Кравцов ранее заявлял, что такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем.

Сергей Кравцов Сергей Булкин/NEWS.ru

Незадолго до откровений министра у TikTok начались проблемы в США. Президент Дональд Трамп пригрозил заблокировать его, если компания-владелец не продаст кому-нибудь из США американский сегмент. Позднее Трамп подписал указы, запрещающие американским гражданам заключать сделки и осуществлять транзакции с владельцем соцсети, а также с дочерними структурами компании. В США опасаются, что приложение TikTok может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам. Соцсеть неоднократно уличали в шпионаже за своими пользователями. В итоге американский сегмент TikTok приобрела компания Oracle.

Почему владельцам пришлось согласиться с требованиями Трампа — понятно: приложением пользуются 100 миллионов жителей США. В России цифры скромнее: 20,2 млн человек. Чаще всего соцсетью пользуются люди в возрасте от 25 до 34 лет (25,2%) и от 35 до 44 лет (19,6%). Среди пользователей женщин чуть больше.

Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин высказал мнение, что разработка Министерством просвещения российского аналога Zoom гораздо логичнее, чем TikTok, так как последнее — это развлекательная сеть, где «подростки кривляются и снимают глупые ролики».

Поэтому делать за бюджетные средства развлекательную соцсеть было бы, наверное, странно, а если это будет сеть всё-таки не развлекательная, а образовательная, то тогда не надо называть её аналогом TikTok, потому что это совсем другое. Если здесь какая-нибудь условная Бузова будет объяснять про взаимодействие кислот и щелочей, как-нибудь вращая чем-нибудь перед камерой, ну как бы такое. Наверное, слово TikTok здесь просто притянуто за уши для пущего хайпа, может быть, чтобы про это кто-то решил что-нибудь рассказать, — считает Шатилин.

Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк называет объявление о создании отечественной версии TikTok «конъюнктурой момента».

Удачное время, чтобы представить свои разработки. А вот что касается перспектив — сомневаюсь, что разработка от Mail.ru Group сможет составить конкуренцию TikTok. Впрочем, никто руки не связывает. Рынок ваш: захватываете его, покоряйте. Главное, чтобы не было обязаловки, чтобы никого не заставляли пользоваться этим приложением. Будет интересно российским пользователям — будут пользоваться. Нет — не будут, как не пользуются российским поисковиком «Спутник» или «ТамТамом». Артем Козлюк руководитель «Роскомсвободы» руководитель «Роскомсвободы»

О патриотичной замене «Яндексу» и «Гуглу» поисковике «Спутник» заговорили ещё в 2010 году. Разработкой сначала занималась команда программистов из «КМ-медиа». Компания была в 2012 году выкуплена «Ростелекомом». Запуск поисковика состоялся в 2014 году, а одноимённого браузера — в сентябре следующего года. Однако уже в июне в «Ростелекоме» признались, что старт проекта провалился. Полностью он был закрыт в 2020 году. Средства, затраченные на разработку и вложенные государством, не разглашаются. Назывались суммы вплоть до $20 млн .

Europa Press/Global Look Press

«ТамТам» — это мессенджер, запущенный в 2016 году под названием «ОК-сообщения» и переименованный в 2017 году. Считается, что им пытались составить конкуренцию Telegram. В день блокировки последнего в России в «ТамТам» прошла промокампания. Были клонированы многие популярные каналы из Telegram. В итоге продвижение «ТамТам» было свёрнуто. Сообщалось, что причина в том, что руководство разработчика — Mail.Ru Group — не хотело ассоциации с преследованием мессенджера Telegram властями РФ.

Не говорю, что западные интернет-ресурсы не шпионят за пользователями. Однако они существуют в другой западной парадигме, отличающейся от российской судебной системы. Если там нарушаются права на частную жизнь, шансы их отстоять и оспорить действия государства или корпорации на несколько порядков выше. В России ситуация иная, и поэтому когда разработкой какого-то приложения занимается компания, находящаяся в российском реестре слежки. Подобных реестров в мире не существует, по крайне мере на Западе, — говорит Козлюк.

Речь идёт о Реестре организаторов информации, который формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и органами госбезопасности в соответствии с ФЗ № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии со ст. 10.1 данного закона организаторы распространения информации обязаны предоставить в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр и дальнейшего взаимодействия. Личная информация из сервисов, попавших в реестр, может быть использована силовиками.

По мнению эксперта по IT-безопасности Дмитрия Артимовича, при разработке нашего TikTok вряд ли особо беспокоятся о китайском шпионаже, в противном случае не стали бы что-то клонировать, а стремились бы «закрыть» Интернет полностью, как это сделано в Поднебесной.

Китай закрыл всё, у них свой суверенный Интернет. Свой поисковик, Facebook заблокирован. У нас же периодически о чём-то таком говорят, ругаются с соцсетями, выписывают штрафы, но это не производит впечатления серьёзной борьбы. Ничего не меняется. Дмитрий Артимович специалист по IT-безопасности специалист по IT-безопасности

Эксперт добавляет, что, видимо, пойти по китайскому пути пока мешает не техническая отсталость или что-то подобное, а слишком большая связь российской элиты с Западом, где находятся счета, семьи и недвижимость.