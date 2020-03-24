Рабочие ООО «Научно-производственное предприятие „Микрон“» в городе Верхний Уфалей Челябинской области в годовщину Парижской коммуны, 18 марта, начали возводить баррикады из мешков с готовой продукцией компании — микрокальцита, используемого в разных отраслях промышленности. Персонал возобновил работу, остановленную из-за противоречий владельцев предприятия. Уральские бизнесмены Михаил Сизёмин и Игорь Антонюк некогда были бизнес-партнёрами и учредили несколько юридических лиц, однако не так давно между ними начался конфликт, заложником которого оказался коллектив маленького завода, расположенного в одном из самых неблагополучных мест России. Так или иначе происходящее — ещё и симптом депрессивного упадка моногородов, тем более показательный, что Уфалей проходит по документам как «территория опережающего развития». Об этом — в материале NEWS.ru.

ВИЧ, радиация и опережающее развитие

Верхний Уфалей, расположенный на севере Челябинской области, недавно вошёл в список 99 кризисных моногородов России по версии Минэкономразвития. А в Роспотребнадзоре, в свою очередь, указали, что данный населённый пункт — один из лидеров по уровню распространения ВИЧ. Его окружают не только заповедные уральские леса, но и трубы, и циклопические шлаковые отвалы предприятия «Уфалейникель». В 2017 году оно перестало действовать, оставив без работы более 2000 человек — почти 10% от общего количества горожан. Из-за отсутствия перспектив люди массово уезжают отсюда: если в годы перестройки в Верхнем Уфалее жили около 40 тысяч человек, то в 2019-м Челябинскстат не насчитал и 27 тысяч.

Оттоку способствует не только социальная беспросветность и распад коммунальной инфраструктуры (нескончаемые аварии на водоводах ставили город на грань техногенного апокалипсиса), но и неблагоприятная экологическая обстановка. Некогда люди жаловались на вредные выбросы почившего «Уфалейникеля», но совсем рядом, в каких-то 40 километрах, располагается кое-что похуже. Речь идёт о входящем в «Росатом» НПО «Маяк» в соседнем городе Озёрске, где в далёком 1957 году произошла авария с образованием так называемого восточно-уральского радиоактивного следа. Выброс веществ с ионизирующим облучением превратил часть территории Челябинской области в некое подобие зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Параллельно предприятие сбрасывало свои отходы в реки Теча и Исеть, откуда воду с радиоактивными «присадками» до сих пор пьёт население местных деревень и посёлков.

Wikimedia

Верхнему Уфалею повезло не войти в зону радиационного загрязнения, к тому же прежний премьер-министр Дмитрий Медведев присвоил депрессивному муниципалитету статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Все ожидали, что вот-вот сюда за льготными условиями потянутся инвесторы и слово «индустриализация» перестанет быть пыльным напоминанием о былом величии страны. Но «что-то пошло не так», и за последние дни Верхний Уфалей фигурировал в новостных лентах как зона бесконечного конфликта между владельцами одного из «резидентов» ТОСЭР — ООО «Научно-производственное предприятие „Микрон“», которое, несмотря на название, занимается не научной деятельностью, а производством стройматериалов. Из-за этого конфликта небольшой коллектив завода оказался в простое.

По словам директора «Микрона» Ларисы Антонюк, её компания арендовала площади местного завода «МетМашУфалей» согласно договору аренды с ООО «СтройТэкУрал» свердловского бизнесмена Михаила Сизёмина. Последний в середине февраля дал распоряжение охранникам не пропускать оборудование на территорию «Микрона», из-за чего возникла проблема с завозом сырья и отгрузкой готовой продукции. Якобы из-за этого персонал остался без работы, а долг по зарплате достиг 500 тысяч рублей.

Также руководство ООО «Научно-производственное предприятие „Микрон“» указывало на то, что Сизёмин якобы по договорённости с начальником охранного предприятия вывез со склада продукцию более чем на 1 млн рублей.

Между нами, рейдерами...

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Лариса Антонюк называла происходящее попыткой «захвата предприятия», а через месяц её заместитель Игорь Антонюк (который, как утверждает Сизёмин, является мужем Ларисы) сообщил, что 16 его подчинённых 18 марта самостоятельно запустили поточную линию завода, отгородившись мешками с продукцией, не пустив на объект Сизёмина и главу охранного предприятия «Алет» Александра Миронова.

Сизёмин решил продать предприятие, поэтому отключил электричество 15 февраля. С 11 февраля у нас оформлен вынужденный простой из-за того, что нам запретили приходить на предприятие, привозить туда сырьё и вывозить оттуда продукцию. Всё началось с того, что он опубликовал на «Авито» объявление о продаже нашей линии рассева. И когда рабочий, который работает на ней, увидел это объявление, он ему об этом сказал. И Сизёмин понял, что люди ему мешают продавать имущество. Поэтому он начал строить препоны. Сначала он договорился с ЧОПом, чтобы не выпускали и не впускали. Потом отключил электричество.

Игорь Антонюк

предприниматель

Сизёмина он обвинил в том, что тот якобы хотел захватить ещё и предприятие «Каскад» в городе Полевском Свердловской области, но полиция не дала сделать этого.

Деньги закончились, и он говорит: «Вы должны платить мне 1 млн рублей в месяц». Но это непосильно пока для нашего региона. Он хочет арендную плату повысить, никто ему не запрещал участвовать в прибыли предприятия [«Микрон»], но когда прибыли нет, он стал ставить условия. У нас зима — это не сезон. Только сейчас у нас пошли большие заказы, но мы их выполнить не можем, тем более если отключат электричество. Сейчас мы смогли бы платить ему какие-то деньги. В феврале он сказал, что ему нужны деньги, чтобы обслуживать свои кредиты, и что он будет всё продавать, — продолжил Антонюк.

В свою очередь Михаил Сизёмин в разговоре с NEWS.ru назвал появившиеся в уральских СМИ сообщения о происходящем на предприятии «Микрон» заказом его конкурентов.

У меня [на территории бывшего завода «МетМашУфалей»] есть объект, он находится в собственности моей компании «СтройТекУрал». Это три цеха и несколько земельных участков. В своё время при моём участии было создано ООО «Научно-производственное предприятие „Микрон“». Эту компанию мы [год назад] снабдили ресурсами и сдали ей один цех в аренду. Я в компании «Микрон» имею долю в 50% через аффилированное лицо, то есть это наполовину моя компания. Партнёр в «Микроне» у меня был [Игорь] Антонюк. Формально его супруга [Лариса Антонюк] является директором, а учредителем — фактически он. Через какое-то время я поймал Антонюка на воровстве денег. То есть он устроил в эту компанию своих родственников — жену, сестру, сына, юриста. Некоторые из них — жители Москвы, Екатеринбурга, Израиля.

Михаил Сизёмин

предприниматель

В распоряжении редакции NEWS.ru имеется копия теудат-зеута (израильское удостоверение личности) на имя Игоря Антонюка. Как говорят в окружении Сизёмина, замдиректора «Микрона» якобы выводил деньги предприятия за рубеж. Доказательств этого, однако, никто не привёл.

Израильское удостоверение личности Игоря АнтонюкаИзраильское удостоверение личности Игоря АнтонюкаNEWS.ru

Под покровом ночи

Некогда Михаил Сизёмин и Игорь Антонюк были бизнес-партнёрами и совместно имели отношение к нескольким компаниям, добывающим строительный камень. Речь идёт о зарегистрированных в Екатеринбурге ООО «Синарамрамор» и ООО «Минерал ресурс». Всего, как рассказывает Сизёмин, у них было «шесть бизнесов». В 2018 году дороги предприимчивых уральцев разошлись и, по рассказам двух сторон конфликта, они стали вынашивать друг против друга определённые «коварные планы».

В течение года [Антонюк] готовил документацию, чтобы захватить все предприятия. Потихоньку переводил на свои компании покупателей, обкладывал несуществующей дебеторкой и так далее. В общем, всё как в лучших рейдерских традициях. В ноябре 2019-го у меня в Москве умирает родственник, и я еду на похороны. В этот день, зная, что я на похоронах, лично Антонюк со своим другом залезают ко мне в офис и крадут оригиналы документов, — продолжил Михаил Сизёмин.

Он предоставил NEWS.ru видеоролик, на котором запечатлён неизвестный мужчина, проникший в офисное помещение, судя по всему, в ночное время суток. Он пытается вывести из строя камеру наблюдения. По словам Михаила Сизёмина, это якобы и есть Игорь Антонюк.

С февраля 2020-го уже начались силовые захваты. Меня не пускают на предприятия. Меня останавливают по дороге какие-то бандиты, представляясь уважаемой в криминальных кругах ОПГ. Выкидывают сотрудников моего ЧОПа и несколько объектов захватывают. Идёт подделка документов. Учитывая, что оборудование, которое мы используем, промышленное и у него нет инвентарных номеров, они его просто увозят в другое место. То есть налицо не экономический, а уголовный аспект, — полагает Михаил Сизёмин.

Список похищенного из офиса Михаила СизёминаСписок похищенного из офиса Михаила СизёминаNEWS.ru

Также он сообщил, что неделю назад на предприятие в Верхнем Уфалее приехали сотрудники какого-то охранного агентства и «отстранили» секьюрити, нанятых им. Прибывшим полицейским они показали договор аренды, якобы заключённый с Сизёминым. Сам он утверждает, что документ поддельный, но силовики на это внимания не обратили и посоветовали обращаться в арбитраж.

Как и конкуренты, Сизёмин говорит о том, что столкнулся с рейдерством. Антонюки якобы отобрали его площадку, привезли туда главу города, работников прокуратуры и начальника полиции, попросив поддержки, а также обзванивают клиентов конкурирующей стороны и предлагают им заключать договоры на приобретение кальцита с ними.

Противоположная сторона в долгу не осталась, и 19 марта руководство ООО «Научно-производственное предприятие „Микрон“» обратилось в арбитражный суд Челябинской области с иском к контролируемым Михаилом Сизёминым ООО «СтройТэкУрал» и ООО «Частная охранная организация „Алет“». Истец потребовал предоставить постоянный доступ к своим производственным помещениям, а в случае неисполнения судебного акта взыскать с ответчиков неустойку в размере 5 тысяч рублей в день за каждый день просрочки. Однако данный иск был оставлен без движения. Судья потребовала от заявителя устранить формальное нарушение и предоставить инстанции копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.

Ещё через день, 20 марта, глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова провела встречу с сотрудниками ООО «Научно-производственное предприятие „Микрон“».

Причиной стало распространение в сети Интернет недостоверной информации о захвате производства. В настоящее время между учредителями продолжается корпоративный конфликт, тем не менее предприятие работает. Глава Вера Ускова пообщалась с сотрудниками, убедилась, что на сегодняшний день предприятие работает в штатном режиме. Для предотвращения возможных непредвиденных обстоятельств в ООО «Микрон» выставлен круглосуточный пост сотрудников полиции, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

В федерации профсоюзов Челябинской области NEWS.ru сообщили, что к ним с завода «Микрон» никто не обращался, указав, что там, скорее всего, нет и намёка на первичную организацию профессионального объединения, которая по закону должна отстаивать интересы наёмных работников и информировать о происходящем вышестоящие инстанции. Как показывает практика, работодатели-частники, особенно в маленьких компаниях в глубинке, относятся к профсоюзам, даже таким умеренным, как ФНПР, весьма скептически. Поэтому баррикады 18 марта, скорее всего, появились на уральском заводе по согласованию с одной из конкурирующих сторон собственников. Да и депрессивный упадок некогда промышленного региона явно не способствует солидарности и гражданской инициативе, ограничивая интересы местного населения борьбой за выживание.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.

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