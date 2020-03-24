Рабочие ООО «Научно-производственное предприятие „Микрон“» в городе Верхний Уфалей Челябинской области в годовщину Парижской коммуны, 18 марта, начали возводить баррикады из мешков с готовой продукцией компании — микрокальцита, используемого в разных отраслях промышленности. Персонал возобновил работу, остановленную из-за противоречий владельцев предприятия. Уральские бизнесмены Михаил Сизёмин и Игорь Антонюк некогда были бизнес-партнёрами и учредили несколько юридических лиц, однако не так давно между ними начался конфликт, заложником которого оказался коллектив маленького завода, расположенного в одном из самых неблагополучных мест России. Так или иначе происходящее — ещё и симптом депрессивного упадка моногородов, тем более показательный, что Уфалей проходит по документам как «территория опережающего развития». Об этом — в материале NEWS.ru.

ВИЧ, радиация и опережающее развитие

Верхний Уфалей, расположенный на севере Челябинской области, недавно вошёл в список 99 кризисных моногородов России по версии Минэкономразвития. А в Роспотребнадзоре, в свою очередь, указали, что данный населённый пункт — один из лидеров по уровню распространения ВИЧ. Его окружают не только заповедные уральские леса, но и трубы, и циклопические шлаковые отвалы предприятия «Уфалейникель». В 2017 году оно перестало действовать, оставив без работы более 2000 человек — почти 10% от общего количества горожан. Из-за отсутствия перспектив люди массово уезжают отсюда: если в годы перестройки в Верхнем Уфалее жили около 40 тысяч человек, то в 2019-м Челябинскстат не насчитал и 27 тысяч.

Оттоку способствует не только социальная беспросветность и распад коммунальной инфраструктуры (нескончаемые аварии на водоводах ставили город на грань техногенного апокалипсиса), но и неблагоприятная экологическая обстановка. Некогда люди жаловались на вредные выбросы почившего «Уфалейникеля», но совсем рядом, в каких-то 40 километрах, располагается кое-что похуже. Речь идёт о входящем в «Росатом» НПО «Маяк» в соседнем городе Озёрске, где в далёком 1957 году произошла авария с образованием так называемого восточно-уральского радиоактивного следа. Выброс веществ с ионизирующим облучением превратил часть территории Челябинской области в некое подобие зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Параллельно предприятие сбрасывало свои отходы в реки Теча и Исеть, откуда воду с радиоактивными «присадками» до сих пор пьёт население местных деревень и посёлков.

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Верхнему Уфалею повезло не войти в зону радиационного загрязнения, к тому же прежний премьер-министр Дмитрий Медведев присвоил депрессивному муниципалитету статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Все ожидали, что вот-вот сюда за льготными условиями потянутся инвесторы и слово «индустриализация» перестанет быть пыльным напоминанием о былом величии страны. Но «что-то пошло не так», и за последние дни Верхний Уфалей фигурировал в новостных лентах как зона бесконечного конфликта между владельцами одного из «резидентов» ТОСЭР — ООО «Научно-производственное предприятие „Микрон“», которое, несмотря на название, занимается не научной деятельностью, а производством стройматериалов. Из-за этого конфликта небольшой коллектив завода оказался в простое.

По словам директора «Микрона» Ларисы Антонюк, её компания арендовала площади местного завода «МетМашУфалей» согласно договору аренды с ООО «СтройТэкУрал» свердловского бизнесмена Михаила Сизёмина. Последний в середине февраля дал распоряжение охранникам не пропускать оборудование на территорию «Микрона», из-за чего возникла проблема с завозом сырья и отгрузкой готовой продукции. Якобы из-за этого персонал остался без работы, а долг по зарплате достиг 500 тысяч рублей.

Также руководство ООО «Научно-производственное предприятие „Микрон“» указывало на то, что Сизёмин якобы по договорённости с начальником охранного предприятия вывез со склада продукцию более чем на 1 млн рублей.

Между нами, рейдерами...

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Лариса Антонюк называла происходящее попыткой «захвата предприятия», а через месяц её заместитель Игорь Антонюк (который, как утверждает Сизёмин, является мужем Ларисы) сообщил, что 16 его подчинённых 18 марта самостоятельно запустили поточную линию завода, отгородившись мешками с продукцией, не пустив на объект Сизёмина и главу охранного предприятия «Алет» Александра Миронова.

Сизёмин решил продать предприятие, поэтому отключил электричество 15 февраля. С 11 февраля у нас оформлен вынужденный простой из-за того, что нам запретили приходить на предприятие, привозить туда сырьё и вывозить оттуда продукцию. Всё началось с того, что он опубликовал на «Авито» объявление о продаже нашей линии рассева. И когда рабочий, который работает на ней, увидел это объявление, он ему об этом сказал. И Сизёмин понял, что люди ему мешают продавать имущество. Поэтому он начал строить препоны. Сначала он договорился с ЧОПом, чтобы не выпускали и не впускали. Потом отключил электричество. Игорь Антонюк предприниматель предприниматель

Сизёмина он обвинил в том, что тот якобы хотел захватить ещё и предприятие «Каскад» в городе Полевском Свердловской области, но полиция не дала сделать этого.

Деньги закончились, и он говорит: «Вы должны платить мне 1 млн рублей в месяц». Но это непосильно пока для нашего региона. Он хочет арендную плату повысить, никто ему не запрещал участвовать в прибыли предприятия [«Микрон»], но когда прибыли нет, он стал ставить условия. У нас зима — это не сезон. Только сейчас у нас пошли большие заказы, но мы их выполнить не можем, тем более если отключат электричество. Сейчас мы смогли бы платить ему какие-то деньги. В феврале он сказал, что ему нужны деньги, чтобы обслуживать свои кредиты, и что он будет всё продавать, — продолжил Антонюк.

В свою очередь Михаил Сизёмин в разговоре с NEWS.ru назвал появившиеся в уральских СМИ сообщения о происходящем на предприятии «Микрон» заказом его конкурентов.

У меня [на территории бывшего завода «МетМашУфалей»] есть объект, он находится в собственности моей компании «СтройТекУрал». Это три цеха и несколько земельных участков. В своё время при моём участии было создано ООО «Научно-производственное предприятие „Микрон“». Эту компанию мы [год назад] снабдили ресурсами и сдали ей один цех в аренду. Я в компании «Микрон» имею долю в 50% через аффилированное лицо, то есть это наполовину моя компания. Партнёр в «Микроне» у меня был [Игорь] Антонюк. Формально его супруга [Лариса Антонюк] является директором, а учредителем — фактически он. Через какое-то время я поймал Антонюка на воровстве денег. То есть он устроил в эту компанию своих родственников — жену, сестру, сына, юриста. Некоторые из них — жители Москвы, Екатеринбурга, Израиля. Михаил Сизёмин предприниматель предприниматель

В распоряжении редакции NEWS.ru имеется копия теудат-зеута (израильское удостоверение личности) на имя Игоря Антонюка. Как говорят в окружении Сизёмина, замдиректора «Микрона» якобы выводил деньги предприятия за рубеж. Доказательств этого, однако, никто не привёл.

Израильское удостоверение личности Игоря Антонюка NEWS.ru

Под покровом ночи

Некогда Михаил Сизёмин и Игорь Антонюк были бизнес-партнёрами и совместно имели отношение к нескольким компаниям, добывающим строительный камень. Речь идёт о зарегистрированных в Екатеринбурге ООО «Синарамрамор» и ООО «Минерал ресурс». Всего, как рассказывает Сизёмин, у них было «шесть бизнесов». В 2018 году дороги предприимчивых уральцев разошлись и, по рассказам двух сторон конфликта, они стали вынашивать друг против друга определённые «коварные планы».

В течение года [Антонюк] готовил документацию, чтобы захватить все предприятия. Потихоньку переводил на свои компании покупателей, обкладывал несуществующей дебеторкой и так далее. В общем, всё как в лучших рейдерских традициях. В ноябре 2019-го у меня в Москве умирает родственник, и я еду на похороны. В этот день, зная, что я на похоронах, лично Антонюк со своим другом залезают ко мне в офис и крадут оригиналы документов, — продолжил Михаил Сизёмин.

Он предоставил NEWS.ru видеоролик, на котором запечатлён неизвестный мужчина, проникший в офисное помещение, судя по всему, в ночное время суток. Он пытается вывести из строя камеру наблюдения. По словам Михаила Сизёмина, это якобы и есть Игорь Антонюк.

С февраля 2020-го уже начались силовые захваты. Меня не пускают на предприятия. Меня останавливают по дороге какие-то бандиты, представляясь уважаемой в криминальных кругах ОПГ. Выкидывают сотрудников моего ЧОПа и несколько объектов захватывают. Идёт подделка документов. Учитывая, что оборудование, которое мы используем, промышленное и у него нет инвентарных номеров, они его просто увозят в другое место. То есть налицо не экономический, а уголовный аспект, — полагает Михаил Сизёмин.

Список похищенного из офиса Михаила Сизёмина NEWS.ru

Также он сообщил, что неделю назад на предприятие в Верхнем Уфалее приехали сотрудники какого-то охранного агентства и «отстранили» секьюрити, нанятых им. Прибывшим полицейским они показали договор аренды, якобы заключённый с Сизёминым. Сам он утверждает, что документ поддельный, но силовики на это внимания не обратили и посоветовали обращаться в арбитраж.

Как и конкуренты, Сизёмин говорит о том, что столкнулся с рейдерством. Антонюки якобы отобрали его площадку, привезли туда главу города, работников прокуратуры и начальника полиции, попросив поддержки, а также обзванивают клиентов конкурирующей стороны и предлагают им заключать договоры на приобретение кальцита с ними.

Противоположная сторона в долгу не осталась, и 19 марта руководство ООО «Научно-производственное предприятие „Микрон“» обратилось в арбитражный суд Челябинской области с иском к контролируемым Михаилом Сизёминым ООО «СтройТэкУрал» и ООО «Частная охранная организация „Алет“». Истец потребовал предоставить постоянный доступ к своим производственным помещениям, а в случае неисполнения судебного акта взыскать с ответчиков неустойку в размере 5 тысяч рублей в день за каждый день просрочки. Однако данный иск был оставлен без движения. Судья потребовала от заявителя устранить формальное нарушение и предоставить инстанции копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.

Ещё через день, 20 марта, глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова провела встречу с сотрудниками ООО «Научно-производственное предприятие „Микрон“».

Причиной стало распространение в сети Интернет недостоверной информации о захвате производства. В настоящее время между учредителями продолжается корпоративный конфликт, тем не менее предприятие работает. Глава Вера Ускова пообщалась с сотрудниками, убедилась, что на сегодняшний день предприятие работает в штатном режиме. Для предотвращения возможных непредвиденных обстоятельств в ООО «Микрон» выставлен круглосуточный пост сотрудников полиции, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

В федерации профсоюзов Челябинской области NEWS.ru сообщили, что к ним с завода «Микрон» никто не обращался, указав, что там, скорее всего, нет и намёка на первичную организацию профессионального объединения, которая по закону должна отстаивать интересы наёмных работников и информировать о происходящем вышестоящие инстанции. Как показывает практика, работодатели-частники, особенно в маленьких компаниях в глубинке, относятся к профсоюзам, даже таким умеренным, как ФНПР, весьма скептически. Поэтому баррикады 18 марта, скорее всего, появились на уральском заводе по согласованию с одной из конкурирующих сторон собственников. Да и депрессивный упадок некогда промышленного региона явно не способствует солидарности и гражданской инициативе, ограничивая интересы местного населения борьбой за выживание.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.