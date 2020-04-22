9 апреля в колонии в Иркутской области вспыхнул бунт. Начался он с конфликта между сотрудниками учреждения и помещенными в штрафной изолятор заключёнными. По информации СМИ, конфликт спровоцировали охранники, которые стали отбирать у осуждённых сигареты. Один из них отказался пройти личный досмотр и порезал себе вены, затем то же повторили ещё несколько заключённых. Позже в колонию прибыл спецназ ФСИН, бунт был жестоко подавлен. По данным источника NEWS.ru подобное может повториться в одной из якутских колоний.

В исправительной колонии № 1 Якутии «люди находятся на грани, и вот-вот начнётся то же, что и в Ангарске», сообщил источник из числа заключенных. Причина тому — плохое отношение к арестантам со стороны сотрудников .

Администрация колонии предъявляет абсурдные требования. Например, сейчас идёт интенсивное таяние снега. Нас выгоняют на плац, и мы стоим по щиколотки в воде просто так, без какой-либо причины. Ещё расселили целый отряд, где содержались старики и инвалиды, по общим отрядам. Требовали потом, чтобы они делали зарядку, — рассказывает осуждённый.

Кроме того, он утверждает, что подать на условно-досрочное освобождение можно по факту только с разрешения руководства колонии. «На 95% мы решаем, а не суд, уйдёте вы или нет», заявляют местные сотрудники ФСИН. Также по его словам администрация зачем-то намеренно создаёт такие условия, при которых невозможно работать — сотрудники выносят оборудование из производственных помещений, цеха простаивают, а заключенные не имеют возможности хоть сколько-нибудь заработать.

По словам заключённого, похожая картина во всех колониях региона.

Он утверждает, что так было не всегда и начало меняться около полутора лет назад — тогда на должность первого заместителя руководителя УФСИН по Якутии пришёл новый человек. Им оказался «приезжий» — полковник внутренней службы Василий Седрисев. Наш источник предполагает, что, возможно, новый начальник установил новые правила и порядки для своих подчиненных, начал их штрафовать, тем самым озлобил их — они начали срываться на осуждённых, «стали агрессивные, как собаки». До прихода в управление Седрисева, отмечает он, сотрудники колонии во многом шли навстречу в различных просьбах.

Почти всё руководство якутского управления ФСИН состоит из приезжих. В частности, первый зам Седрисев трудится на этой должности с сентября 2018 года, был переведён из республики Коми. Член местной ОНК Николай Гребенников в разговоре с NEWS.ru заявил, что быть приезжим, работая в системе ФСИН — скорее наоборот плюс.

Приезжие легче меняют здешний привычный уклад, организуют под себя. К тому же у них здесь нет никаких связей, значит не будет кумовства, — считает он.

При этом наш источник в колонии отмечает, что Седрисев якобы «нетерпим к другой расе».

Когда он приезжает в лагерь для обхода, всегда придирается к якутам, — говорит он.

Гребенников напомнил, что в якутских колониях среди заключённых уже были попытки выразить несогласие. В декабре 2018 несколько человек зашили себе рот в знак протеста против условий содержания. Семеро заключённых, решившихся на этот шаг, на тот момент содержались в штрафном изоляторе, однако, несмотря на зиму и морозы, были вынуждены ходить без зимней одежды и спать на полу. Также они жаловались на избиение со стороны сотрудников колонии.

NEWS.ru

Заключенный из ИК-1 утверждает, что люди «на грани и боятся, что случится, как в Ангарске». По его словам, уже были инциденты, когда осуждённые не сдерживались и начинали кричать на администрацию, матерились. Также он говорит, что жаловаться некуда. Один из заключённых, продолжает мужчина, пытался добиться от администрации колонии соблюдения прав, например, жаловался на урезание веса посылок и передач. В итоге, резюмирует он, «человек уже третий или четвёртый месяц не вылезает из ШИЗО».

Кроме того, якутские заключенные теперь лишены возможности обратиться к председателю местной ОНК Марине Семёновой. В прошлом году она сама стала подследственной — её обвинили в мошенничестве. Сейчас женщина ожидает начала судебного разбирательства. Наш собеседник в колонии утверждает, что она часто посещала исправительное учреждение и «очень помогала».

Руководитель организации «Русь Сидящая» Ольга Романова считает, что почти всегда тюремные бунты провоцируются администрацией колонии, заключенные чаще всего понимают, что за попытку мятежа их накажут ещё суровее. Так, по её мнению, произошло и в Ангарске.

Заключенные — это люди простые, и при малейшей провокации они могут поддаться на неё, как было в Ангарске. Там была совершенно очевидная провокация на бунт. Потому что четыре года не было в Иркутске начальника ГУ ФСИН. А это богатая зона с дармовой рабочей силой и совершенно бесконтрольная, потому что это зона строго режима и для рецидивистов. Там три богатых лесопилки. Назначен новый директор, а через две недели вспыхивает бунт и сгорают лесопилки. Здесь понятно, что скрывают преступления, скорее всего хищения, и ревизия ничего не найдет. Удобная вещь бунт. А парни получат дополнительный срок. Надо всегда смотреть, в чём проблема. Очень редко, когда сами заключенные провоцируют бунт, я не припомню такого случая. Скорее всего речь идёт о провокации со стороны сотрудников. Это могут быть и пытки, и незаконное лишение свиданий, это может быть незаконная переработка. Это может быть и незаконное лишение медикаментов, может быть незаконное помещение в туберкулезные бараки здоровых людей. Всё что угодно. Это связано с тем, что система закрыта и это военная система. ФСИН — это силовики. И ни один силовик в жизни не может перевоспитать другого человека. Ольга Романова Руководитель общественной организации «Русь Сидящая» Руководитель общественной организации «Русь Сидящая»

Также правозащитница полагает, что в нынешней ситуации пандемии беззаконие в тюрьмах только обостряется.

Издевательства, пытки, унижение человеческого достоинства , лишение медицинской помощи — в российских колониях они были всегда и повсеместно, сейчас они увеличиваются во многом по причине усиления бесконтрольности. Потому что в связи с карантином, пандемией запрещены свидания и очень сильно ограничены в доступе и члены ОНК, и адвокаты. В отсутствие адвокатов и членов ОНК там можно делать вообще все что угодно, — говорит Романова.

Пресс-служба УФСИН по Якутии не ответила на запрос NEWS.ru.

В подготовке текста участвовала Марина Ягодкина.