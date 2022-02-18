Экс-прокурор Норильска получил 11 лет колонии по делу о взятке

Норильский городской суд приговорил экс-прокурора города Хаваж-Бауди Гутаева к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 10,7 млн рублей за получение взятки, говорится в сообщении пресс-службы Красноярского краевого суда. Вместе с ним в рамках этого же дела приговоры были вынесены в отношении его брата Докки Гутаева, который получил девять лет за посредничество, и самого взяткодателя Фарида Исак-оглы Бабаева, которого приговорили к семи годам десяти месяцам колонии строго режима.

Хаваж-Бауди Гутаев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия в крупном размере», Докки Ахмедович Гутаев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в крупном размере», Фарид Исак—оглы Бабаев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере», — говорится в сообщении суда.

Брат экс-прокурора Докки Гутаев также был приговорён к штрафу в размере порядка 8 млн рублей, а Бабаев — 13 млн.

Гутаев был задержан по подозрению в коррупции в конце декабря 2019 года. В марте 2020 года его уволили из органов прокуратуры.

Сообщалось, что в феврале 2019 года Гутаев, уже не будучи прокурором, получил более 3 млн рублей от бизнесмена за обещание посодействовать с помощью начальника управления ЖКХ администрации города и директора организации, осуществляющей управление и эксплуатацию жилищного фонда, заключению договоров субподряда между коммерческими фирмами и дружественной организацией «Промресурссервис» на сумму 25 млн рублей.