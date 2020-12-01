Доходное место: как чиновники пускают с молотка Воробьёвы горы

Департамент городского имущества Москвы выставил на торги «опорное сооружение» в заказнике «Воробьёвы горы», являющемся особо охраняемой природной территорией (ООПТ). Речь идёт о почти 1,6 гектара, где находятся руины сгоревшего столетие назад ресторана Степана Крынкина. Стартовая цена на аукционе, который должен состояться 10 декабря, составляет 5,6 млн рублей. В Сети появилась петиция, авторы которой требуют от столичных властей отменить решение о приватизации этой площадки, создающей угрозу коммерческой застройки важного для города и его экосистем объекта. Подробности — в материале NEWS.ru.

«Какая-то коррупционная составляющая»

Одним из авторов петиции стал активист профсоюза «Университетская солидарность», сотрудник МГУ Михаил Лобанов. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что более ста лет назад на склоне Воробьёвых гор предприниматель Степан Крынкин построил ресторан, который сгорел в 1917 году (по некоторым данным, сожгли заведение дети ресторатора, недовольные политикой большевиков). Сейчас от него осталась часть кирпичной стены длиной примерно 15 метров, которая подпирает склон. По словам учёного, московские власти недавно поставили «эти руины» на кадастровый учёт, приняли решение об их приватизации и «по-тихому выставили на торги».

Максим Блинов/РИА Новости

На сайте «Национальная электронная площадка» появилось извещение столичного Департамента городского имущества о проведении аукциона 10 декабря, заявки на участие в котором принимаются до 2 декабря. Там же сказано, что начальная стоимость объекта с площадью застройки 1,588 квадратных метра составляет всего 5,566 млн рублей. Как отмечает Лобанов, сама по себе старинная стена вряд ли представляет ценность для потенциального покупателя. Но зато победитель торгов за бесценок получит право приватизировать строение и возвести на участке под ним какой-либо объект прямо в заказнике «Воробьёвы горы», что «нанесёт непоправимый ущерб уникальной природе». При этом собеседник NEWS.ru не исключает, что «ситуация с этой неожиданной приватизацией вполне может иметь коррупционную составляющую» и указанной в извещении площадью «всё может не ограничиться». Он отметил, что «есть обкатанная схема, когда после получения в собственность какого-то сарая корпорация договаривается с мэрией об аренде на 49 лет куска земли вокруг и втыкает туда сразу несколько домов с закрытой территорией».

Я как житель района Раменки и преподаватель МГУ не мог не включиться в защиту Воробьёвых гор. С районными активистами мы составили шаблон обращения в мэрию, Мосгордуму, администрацию президента, инструкции по их отправке и призвали всех отсылать эти обращения от себя. Пошёл вал писем, но ответов пока нет. Я написал петицию против приватизации руин и застройки, и мы вместе с Инициативной группой МГУ опубликовали её — сейчас под ней около тысячи подписей. Мы будем бороться за сохранение Воробьёвых гор. Михаил Лобанов представитель первичной организации профсоюза «Университетская солидарность» в МГУ представитель первичной организации профсоюза «Университетская солидарность» в МГУ

Кроме отказа от проведения торгов в петиции высказывается требование отменить распоряжение столичного Департамента городского имущества от 31 июля 2020 года № 24219 «О продаже на аукционе опорного сооружения по адресу: Москва, территория природного заказника „Воробьёвы горы“, рядом с домовладением 30 по улице Косыгина, Литера I площадью застройки 1 588 кв.м». Также авторы обращения требуют от столичных властей публично гарантировать, что в будущем никакие объекты на территории заказника «Воробьёвы горы» не будут проданы и никакую часть этой территории не застроят.

Мы просим прокуратуру города Москвы провести проверку того, как и зачем принималось решение о выставлении на торги объекта на территории природного заказника «Воробьёвы горы», — сказано в петиции.

После того, как стало известно о планах продать государственное имущество в ООПТ, в защиту заказника «Воробьёвы горы» выступили жители Раменок, градозащитники, экологи и народные избранники. Как сообщила NEWS.ru депутат Совета муниципального округа Раменки Маргарита Шарипова, она направила несколько запросов в различные инстанции, однако ответа пока нет.

Мы совсем недавно узнали о закупке и начали писать, а у госструктур есть 30 дней на ответ. К этому моменту торги уже пройдут. Маргарита Шарипова депутат Совета муниципального округа Раменки депутат Совета муниципального округа Раменки

Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева также сообщила NEWS.ru, что отправила несколько обращений в компетентные структуры, но там пока не отреагировали на них. Её коллега Сергей Митрохин отметил, что ситуация с будущим данного участка «тревожная».

Место доходное, и не зря там был ресторан. И его продают по такой ничтожной цене — это очень подозрительно, в этом может быть какая-то коррупционная составляющая. Сергей Митрохин депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко» депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко»

Он также выразил готовность оказать помощь защитникам Воробьёвых гор и сделать необходимые депутатские запросы.

Границы заказника и компетенций

Жительница района Раменки Елизавета Кривцова, изучив материалы аукциона, обратила внимание на оценку продаваемого объекта, который отнесён к сооружениям. Ссылаясь на нормы Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, последними называется «результат строительства, представляющий собой объёмную, плоскостную или линейную строительную систему <...> предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов».

Как отмечает Кривцова, «ни в какие производственные процессы руины ресторана Крынкина вовлечены не были с момента их сожжения владельцем в 1917 году». Также она обратила внимание на отсутствие в техпаспорте данных об износе стенки, более века находившейся в состоянии руинизации.

По факту оценщик подтверждает, что на торги выставляются руины. При этом оценщик рассматривает территорию ООПТ как свободный земельный участок с предпосылкой о сносе и разборке существующих зданий и сооружений и строительстве новых улучшений. Таким образом имеет место мошенничество с земельным участком ООПТ для последующей застройки — руины выдаются за сооружение, продаются, а вместе с ними оформляется аренда на 49 лет на прилегающий земельный участок ООПТ «Воробьёвы горы», — утверждает Кривцова.

Другая жительница Раменок опубликовала в соцсетях ответ на её обращение из столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Там сообщили, что земельный участок, на котором расположен отданный на торги объект, входит в границы ООПТ. С 2013 года этот ценный кусок земли решением правительства Москвы находится в пользовании Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Горького, входящего структуру городского Департамента культуры.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время разрешительная документация, касающаяся реконструкции или возведения объектов капитального строительства на участке ООПТ в границах которого расположен указанный объект на рассмотрение и согласование в Департамент [природопользования и охраны окружающей среды] не поступала, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ЦПКиО NEWS.ru также подтвердили, что территория, на которой расположен приватизируемый объект, «входит в границы ООПТ природный заказник „Воробьёвы горы“». При этом там отметили, что «речь не идёт о продаже земельного участка — на торги выставлено опорное сооружение», владельцем которого Парк Горького «не является».

В столичном Департаменте культуры и Департаменте городского имущества на запросы NEWS.ru не ответили. В пресс-службе Росприроднадзора на вопрос о том, какова их позиция в связи с выставлением на торги части заказника «Воробьёвы горы» и чем грозит это решение в случае последующей застройки территории, ответили, что эти вопросы «не входят в компетенцию» ведомства.

Застроить нельзя сохранить

Стоит напомнить, что это уже не первая попытка реализовать территории Воробьёвых гор. Так, в июне Инициативная группа МГУ сообщила об опасности застройки зелёной зоны между Университетским проспектом и улицей Косыгина, находящейся через дорогу от заказника.

Это густой прямоугольный парковый массив шириной 200 метров, за которым начинается территория Мосводоканала. В самом сердце этого зелёного массива есть небольшая поляна с двумя маленькими (250,7 и 137,2 кв. м.) ветхими зданиями постройки 1950-х годов. Их адрес — улица Косыгина, дом 23, строения 1 и 2, — говорилось в сообщении активистов.

Указанные здания были построены для организации, отвечавшей за создание и сохранение парков и лесов Воробьёвых гор, и находились на балансе ГУП «Горзеленхоз № 1», которое в 2016 году стало банкротом. Затем мэрия Москвы сдала в аренду участок площадью 7300 квадратных метров, на котором располагаются эти постройки, некоему ООО «Агентство „Интеграция“». Кроме того, в 2018 году петербургское ООО «Голдекс Девелопмент» заказало укрупнённые градостроительные расчёты допустимого объёма нового строительства на данном участке.

Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин опроверг сообщения о застройке этой территории, однако добавил, что рядом с МГУ планируется строительство в соответствии с генеральным планом. В защиту зелёной зоны рядом с заказником «Воробьёвы горы» выступил Совет депутатов района Раменки.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.