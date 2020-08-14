Адвокат и бес: «странные» защитники известных фигурантов

В Москве набирает оборот процесс по делу Михаила Ефремова, который в июне 2020 года устроил ДТП в Москве со смертельным исходом. Дело стало очень резонансным: на каждое заседание приезжает много журналистов, которые фиксируют каждый шаг и каждое слово актёра. Оживления добавляют адвокат Ефремова Эльман Пашаев и представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский. С их подачи судебное слушание превращается в шоу. У некоторых наблюдателей возникает ощущение, что Пашаев не помогает своему подзащитному, а топит его, но при этом исправно раздает комментарии перед телекамерами. NEWS.ru решил вспомнить адвокатов, репутация которых не отличается безупречностью, и попытался понять, какими мотивами руководствуются их клиенты.

Адвокат в статусе подсудимого

Эльман Пашаев — личность неординарная. Его трижды лишали статуса адвоката, он был судим, в связи с этим даже побывал в СИЗО. В первый раз он остался без статуса в 2011 году — тогда его попросили из Московской палаты адвокатов. Он сменил палату на Краснодарскую, однако и там в 2014 году его лишили права заниматься адвокатской деятельностью. Затем была адвокатская палата Ямало-Ненецкого автономного округа, из реестра которой впоследствии он тоже был исключён. Но Пашаев не растерялся и восстановил статус теперь уже в адвокатской палате Северной Осетии.

Эльман Пашаев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пашаев совсем недавно был осужден по 330-й статье УК за самоуправство. В июне 2019 года ему назначили год лишения свободы условно, который истёк ровно к моменту аварии на Смоленской площади с участием Ефремова. Суд признавал Пашаева виновным в том, что он, отчаянно пытаясь помочь своей доверительнице, выбивал деньги с некого Павла Дашевского (создателя сайта «Долги.ру»). Выбивал в прямом смысле: нанял двух мужчин, которые избили потерпевшего и угрожали ему. В нападении участвовал и сам Пашаев.

Во исполнение преступного умысла, Пашаев и неустановленные лица, находясь в беседке, расположенной на территории домовладения Пашаева, применили к потерпевшему насилие, а именно неустановленное лицо нанесло не менее 2 ударов кулаком в область головы и не менее 2 ударов ногой в область туловища, а также совместно с Пашаевым не менее 2 ударов кулаками по голове, причинив своими совместными преступными действиями потерпевшему физическую боль и закрытую черепно-мозговой травму: сотрясения головного мозга и ушибы мягких тканей лица, — говорится в приговоре Мытищинского городского суда от 19 марта 2019 года. Приговор после апелляции вступил в силу 4 июня 2019 года.

Кроме того, в документе указано, что Пашаев с подельниками размахивал перед потерпевшим ножом, угрожая зарезать и обещая вывезти потерпевшего в лес. В итоге Дашевский, боясь расправы, согласился написать расписку о том, что обязуется вернуть деньги.

В связи с уголовным делом, Пашаев два месяца пробыл в СИЗО, а позже до приговора — под домашним арестом.

Издание «Росбалт» в своей публикации об аресте Пашаева от 2018 года приводит слова источника , который утверждает, что это дело не единственное, где Пашаев ведёт себя неоднозначно.

Источник утверждает, что Пашаев внешними атрибутами производит впечатление на потенциальных клиентов: «Ездит на Bentley, имеет дорогие часы и костюмы. Рассказывает о своих высокопоставленных соседях-приятелях по коттеджному посёлку в районе Вешков». Клиент верит, что это человек серьёзный, и уж его небольшую проблему сможет решить. Гонорар, который требует Пашаев за свои услуги, — не меньше пяти миллионов рублей. Однако обещаний не выполняет, уверяет источник «Росбалта».

NEWS.ru выяснил, что Пашаев также является руководителем созданной им же политической партии «Союз справедливых сил России» («СССР»). Многие эксперты утверждают, что это партия-спойлер, задача которой — оттянуть голоса у КПРФ. В этой же партии состоит и его партнёр по делу Ефремова Елизавета Шаргородская.

Среди неоднозначных персон, занимающихся адвокатской практикой, числится и ставший известным благодаря делу историка Соколова Александр Почуев. Как только он вступил дело, посыпались противоречивые и эпатажные комментарии от его лица. Например, он неоднократно заявлял, что ему поступают угрозы. Адвокат всячески привлекал к себе внимание, так после каждого заседания суда, даже если оно не состоялось, он собирал стихийные пресс-конференции. Кроме того, сразу после его вступления в дело, в мессенджере WhatsApp появился пресс-хаб для журналистов, где адвокат Почуев не только комментировал ход дела Соколова, но и совершенно посторонние дела и предлагал свои комментарии на общественно-политические темы, никак не связанные с адвокатской деятельностью.

Александр Почуев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В начале расследования Почуев рассказывал, что некоторые клиенты стали отказываться от его услуг — из-за того, что он стал защищать историка Соколова. Кроме того, по словам адвоката, вопросы ему начала задавать и его собственная семья, в частности дети. Тогда же Почуев заявил, что работает со СМИ не ради пиара, а ради защиты своего доверителя.

Адвокат должен представлять интересы подзащитного не только в суде, но и в обществе, — сказал он.

В июне 2020 года дело начало слушаться в Октябрьском суде Санкт-Петербурга по существу. На одном из заседаний историк отказался от услуг Почуева и попросил стать его защитником адвоката Сергея Лукьянова.

Довольно скандальную репутацию имеет также известный адвокат Марк Фейгин. В 2018 году Адвокатская палата Москвы лишила его статуса адвоката за несколько твитов в адрес блогера Анатолия Шария. Фейгин безуспешно пытался оспорить это решение в Хамовническом суде. Позже он подал апелляцию в Мосгорсуд, где также проиграл.

Сам Фейгин связывал лишение статуса не с поведением в соцсетях, а со своей гражданской позицией и участием в политических делах: адвокат защищал Надежду Савченко, журналиста Аркадия Бабченко, вёл дело Pussy Riot. Последним его подзащитным был украинский журналист Роман Сущенко.

Адвокат Илья Новиков, работавший с Фейгиным по делу Pussy Riot, тоже негативно отзывался о коллеге. По его словам, Фейгин нарушает кодекс профессиональной этики адвокатов, устраивая разборки в соцсетях. Новиков даже просил лишить его статуса, но квалификационная комиссия проголосовала против. На жалобу адвоката Шария Сталины Гуревич комиссия тоже не отреагировала сразу. Жалоба была подана в Адвокатскую палату и в Министерство юстиции в конце июля 2018 года. Статуса адвоката Фейгина лишили только через несколько месяцев — после того, как появилось представление Минюста.

С именем Фейгина связана история с попыткой присвоения бренда Pussy Riot, одну из участниц которой он защищал. Заявку на регистрацию бренда в апреле 2012 года подала организация, которая принадлежит супруге Фейгина Наталье Харитоновой. После регистрации бренда планировалось создать мерч: авторучки, афиши, одежду, значки, игрушки, а также снимать фильмы. Однако участницы группы не раз заявляли, что проект Pussy Riot не является коммерческим.

Сам Фейгин в момент скандала в 2012 году уверял, что из заявки на регистрацию бренда никто не делал тайны, более того, это было сделано по просьбе девушек, «поскольку поведение Верзилова стало вызывать опасения». По словам адвоката, он решил самостоятельно контролировать бренд и хотел использовать его в коммерческих целях.

Я сейчас понимаю, что ошибкой было в это ввязываться. Но теперь мы постараемся отойти в сторону, как только станет ясно, как лучше действовать. Учитывая практику, бренд будет зарегистрирован не раньше марта—апреля будущего года. Мы хотим передать его Толоконниковой и Алехиной, но они еще могут быть в колонии, — сказал он.

«Гарантии дают только мошенники»

NEWS.ru поговорил с заслуженным юристом России, адвокатом Генрихом Падвой. Он утверждает, что нечистые на руку адвокаты умеют убеждать потенциальных клиентов нанять их, давая необоснованные обещания результата.

Порядочный адвокат никогда не дает никаких гарантий, потому что всё зависит не только от него, но и от конкретного судьи. А мошенники дают. Генрих Падва адвокат адвокат

В ситуации с делом Михаила Ефремова, адвокат предполагает, что актёр мог просто не знать прошлого своего защитника. По одной из версий, говорит Падва, Пашаева Ефремову порекомендовали «авторитетные люди», сказав, что тот сможет всё уладить.

Раньше я о нём не слышал. Но когда он появился в деле Ефремова, мне сказали: „Да это же известный мошенник“, — рассказывает юрист.

Мы связались с юристом Зелимханом Бициевым, который объяснил, при каких условиях адвокат не имеет права заниматься практикой.

Законодатель допускает приобретение статуса адвоката следующими лицами: во-первых, имеющими судимость за совершение неосторожного преступления; во-вторых, совершившим умышленное или неосторожное преступление, освобождённым от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, а также освобождённым от наказания; в-третьих, совершившим любое преступление, даже особо тяжкое, если судимость снята или погашена в установленном законом порядке. Зелимхан Бициев адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям

Он добавил, что при условном наказании, с истечением испытательного срока, судимость погашается.

В подготовке материала участвовала Марина Ягодкина.